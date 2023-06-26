Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın memleketi Erzurum’a geliyor.

Arife günü Erzurum’a gelecek olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Erzurum Valiliğini ziyaret edecek. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne geçecek olan Bakan Tekin, AK Parti İl Başkanlığını programının ardından Yakutiye Kent Meydanı’nda bayramlaşma törenine katılacak. Daha sonra baba ocağı olan Uzundere İlçesine gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bayram namazını da Erzurum Ulu Camii’de kılacağı açıklandı.