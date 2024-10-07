Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic ve Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi makamında ayrı ayrı kabul etti.ANKARA (İGFA)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunan Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic'i makamında kabul etti.



Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre görüşmede Türkiye ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki eğitim iş birliği konuları ele alındı.



Görüşmenin sonunda Büyükelçi Jovanovic, kendilerini kabul ettiği için Bakan Tekin'e teşekkür ederken Bakan Yusuf Tekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ise, görevine başladıktan sonra Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ziyarette bulundu.



Bakan Yusuf Tekin'in makamında gerçekleşen görüşmede, Bakanlık ile BM arasındaki mevcut yapıcı iş birliğinin memnuniyet verici olduğu ve daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.



Görüşmede, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde bir rol model olarak öne çıkmaya devam etmesinin önemine dikkat çekildi.



Babatunde Ahonsi, Bakan Tekin'e kabulleri için teşekkür ederken Bakan Tekin de Ahonsi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: igf