Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Sen’in okullarda öğrencilere gayriresmi olarak vermeyi planladığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" dersinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, "Kendilerine emanet edilmiş çocuklara, velilerin ve ailelerin asla tasvip etmeyeceği ideolojik art niyetli ifadelerle karşı karşıya bırakılması alenen temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması anlamına gelir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Sen’in sendikaya bağlı öğretmenlerin 10 Mart Pazartesi günü bir ders saatinde öğrencilere "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" vereceğini açıklaması üzerine açıklama yaptı.

"Bu şekilde davranan kişiler mevzuata ısrarla aykırı davranmayı kendilerine ilke edinmiş"

Bakan Tekin, söz konusu sendikanın yapacağı eylemin disiplin soruşturmasına neden olacağını belirterek, "Toplumsal anlamda infial uyandırabilecek, toplumun referans değerleriyle asla örtüşmeyen kışkırtıcı bir eylemin içerisine girdi bu sendikalardan bir tanesi. Türk toplumunun temel dinamiğinin aile olduğu ilkesine, anayasamızda güvence altında olan eğitim öğretim hakkının kullanılmasına ilişkin ilkelere, ailenin korunmasına ilişkin ilkelere; anayasamızda yer alan sendikal özgürlükler ile asla bağdaşmayacak bir biçimde kullanmaktır. Bu şekilde davranan kişiler hem anayasaya hem diğer kanunlarımız olmak üzere bütün mevzuata ısrarla aykırı davranmayı kendilerine ilke edinmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

"Sendikal hakların özüne ilişkin ciddi bir ihlaldir"

Tekin, "Bunu yaparken sendikal örgütlenme hakkının toplumdaki algısını olumsuz etkileyecek eylemlerin içerisine girdikleri açık. Bu bir anlamda şu şekilde yorumlanabilir: Bunu yaparken sendikal özgürlüklerin özünü yanlış anlaşılabilecek şekilde kullanarak toplumda farklı algılara sebebiyet vermektedir. Bu da sendikal hakların özüne ilişkin ciddi bir ihlaldir" diye konuştu.

"Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması anlamına gelir"

Söz konusu sendikanın uyarıldığını ifade eden Bakan Tekin, "Bu özgürlük olarak tanımlanabilecek bir şey değildir. İnsanlar bu özgürlüklerini başka ortamlarda ifade edebilirler ama kendilerine emanet edilmiş çocuklara, milletimizin çocuklarını emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, velilerin ve ailelerin asla tasvip etmeyeceği ideolojik art niyetli ifadelerle karşı karşıya bırakılması alenen temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Tekin, ders adı altında sunulacak konuların bir disiplin soruşturmasına neden olacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Bakan Tekin, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan "Tasavvufi Hayat" sergisini gezdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü’nün geniş kapsamlı ele aldığı proje çalışmalarından oluşan sergi; tasavvuf kültürüne sanatsal, mimari ve estetik bir zeminde ışık tutuyor.

Sergi, 10 Mart 2025 ile 10 Nisan 2025 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.