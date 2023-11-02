Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremde ayağı kesilen, eşini ve çocuğunu kaybeden öğretmen ile okulunda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette Valilik şeref defterini imzalayan Tekin daha sonra, 6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden, enkazdan 18 saat sonra çıkartılan ve bacağı kesilen öğretmen Kadir Özer’i Demokrasi İlkokulu’nda ziyaret etti.

Okul bahçesinde oynayan öğrencileri de izleyen Bakan Tekin, öğretmenler odasında öğretmenler ile görüştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden öğretmen Kadir Özer ve diğer öğretmenlerle sohbet etti.