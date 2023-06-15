Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzede öğrencilerle buluşarak, pul geçirme oyunu oynadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş Depremlerinde yıkıcı etkinin yoğun olarak hissedildiği bölgelerden olan İslahiye ilçesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Pınarbaşı Ortaokulu’na giden Bakan Tekin, okulun bahçesinde öğrencilerle birlikte geçirme oyunu oynadı. Dikkat geliştiren oyun olarak bilinen pul oyunu bir süre sonra bitiren Bakan Tekin’i, yanında bulunan bir öğrenci ile aralarında ilginç diyalog yaşandı.

Bakan Tekin, yanında bulunan bir çocuğun "daha maç bitmedi" demesi üzerine, "Niye? Hepsini geçirme dedin ya. Neyse" diyerek öğrencilerle sohbet etti. Bakan tekin, öğrencilerin tek tek ellerini sıkarak, tebrik etti.