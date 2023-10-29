Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Cumhuriyetin ilanı aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenildiği, hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim’i böyle algılıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile birlikte Ankara’da Cumhuriyet’in ilan edildiği Birinci Meclisi ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada çocuklarla günün en anlamlı etkinliklerinden birini yaptıklarını ifade ederek, “Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu yüzyılın bizim için ayrı bir önemi var. Dolayısıyla biz bugün çocuklarla, ortaokul öğrencisi ve ilkokul öğrencisi bir grup arkadaşımızla beraber tüm bu kararların alındığı Birinci Meclisi ziyaret ettik. Çocuklarımız okulda teorik olarak öğrendikleri Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı ve benzeri şeyleri burada bizatihi müze müdürü hocamızın anlatmasıyla öğrendiler, çok da ilgi duydular” diye konuştu.

“Bayramın da çok ötesinde korunması gereken bir değer”

Cumhuriyet felsefesi, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Bizler Cumhuriyet Bayramı’nı bu misyonla veya bu algıyla değerlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Şunun altını çizmek lazım, Cumhuriyet sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, Cumhuriyetin ilanı aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenildiği, hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim’i böyle algılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığının tescillendiği gün. Bizim geleneğimiz açısından bir bayram, bayramın da çok ötesinde korunması gereken bir değer. Bizler Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza da bizler gibi, ataları gibi bu ülkeye, bağımsızlığımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmaları için öğretmeye, göstermeye çalışıyoruz. Bütün milletimizin, tüm devletimizin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Nice yüzyıllara. Önümüzdeki yüzyılların Türkiye’nin bütün dünyadaki zulümlere karşı dünyadaki emperyal otoritelere karşı tek başına mücadele ettiği ve başarılı olduğu bir Türkiye Yüzyılı olmasını temenni ediyorum.”

Bakan Tekin ve beraberindeki öğrenciler, daha sonra Birinci Meclisin balkonunda hatıra fotoğrafı çekildi.