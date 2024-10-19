Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl 7.’si düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, insan haklarını korumakla mükellef olan örgütlerin metinleri ya ciddiye almadıklarını ya da o metinlerin kurgusunda bir problem olduğunu düşündüğünü söyledi. Uluslararası metinlerin yeniden tartışmaya açılması gerektiğini ifade eden Bakan Tekin, "İsrail’in, Filistin’e saldırmaya başladığı günden itibaren ulusal ve uluslararası birçok ortamda tartışmaya açmak istediğim bir konu var. Bunu UNESCO Genel Kurulunda da söyledim. Eğer uluslararası örgütler bu metinleri ciddiye almıyorlarsa, o uluslararası örgütler ikiyüzlü demektir. Bize anlattıkları gibi o uluslararası metinleri dikkate almıyorsa o zaman o uluslararası metinlerde problem var. Tartışmaya açmak istediğim şey şu, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere bütün uluslararası örgütlerin barışı ve hukuku korumak üzere kurguladığını iddia ettikleri uluslararası metinlerin tamamı İslam dünyasının doğunun en zayıf olduğu dönemde uzlaşı ile yapıldığı iddia edilen metinler" dedi.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu uluslararası metinler, içinde yaşadığımız toplumları, İslam toplumlarını, İslam dünyasını, doğu toplumlarının referans değerlerini, toplumsal değerlerini korunması gereken değerler olarak gündemlerine alacak şekilde yeniden kurgulanmalı, yeniden tartışmaya açılmalı diye düşünüyorum. Bunu da bir üniversitenin içerisinde bulunduğu bir organizasyon olduğu için burada bir kez daha tekrarlamak istedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin sayısının artmasını, içeriğinin bu etkinlikte olduğu gibi toplumsal sorunlarımızı gündemine alarak devam etmesini temenni ediyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum."