Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2’inci yıldönümünde depremden etkilenen Osmaniye’de bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Depremden etkilenen illerimizde 9 bin 400 dersliğimiz kullanılamaz hale gelmişti. Biz 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 9 bin 400 dersliğin 7 bin 500 tanesinin inşaatını tamamlayıp teslim ettik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, asrın felaketinin 2’inci yıldönümünde depremlerden etkilenen Osmaniye’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kentte depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programlarına katılan Bakan Tekin, bu tür sıkıntılı günlerde, bu tür felaket günlerinde milletçe bir arada bulunma şuurununun çocuklara, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

"Milletçe bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza aktarmak istiyoruz"

Depremce çok büyük acılar yaşandığını ama millet olarak birlik olma şuurunun tüm dünyaya gösterildiğini söyleyen Bakan Tekin, "İnşallah bu tür felaketlerle bir kez daha karşı karşıya gelmeyiz. Allah bize öyle kötü günleri yaşatmasın inşallah. Fakat şunu da bilmemiz lazım, içinde yaşadığımız dünya, öngörebildiğimiz, öngöremediğimiz bir sürü felaketle bizi sınayabilir, karşı karşıya getirebilir. Bir taraftan da bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bunu da not etmemiz lazım. Bu süreçteki tecrübelerimizin hepsinin bir şekilde envanterlere kaydedilmesi lazım ama ben Milli Eğitim Bakanı olarak şunu özellikle arzu ediyorum ve istiyorum. Bu tür sıkıntılı günlerde, bu tür felaket günlerinde milletçe bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza, gelecek kuşaklara verebilmemiz lazım. Milli Eğitim Bakanı olarak derdim, çabam bu. Bakanlığımızın adı öğretim bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim yapmamız gereken bu birliği, dayanışma ruhunu sürekli baki kılmak, bunu hep canlı tutmak. Bizim birinci ödevimiz bu. Çok şükür çocuklarımız, gençlerimiz bu şuurla, bu bilinçle yetişecekler" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın taahhüdü ile 11 ili yeniden inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesiyle yakından ilgilendiğini, sürekli bu konuda bilgi aldığını söyleyen Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir taahhüdü var. Bu 11 ili yeniden inşa edeceğiz dedim. Biz de kamu kurumları olarak, devlet olarak, bakanlıklar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatı doğrultusunda hareket ediyoruz. Biraz önce başkanım söyledi, Çevre Şehirlilik Ve İkilim Değişikliği Bakanlığımızın teslim ettiği konutlar, teslim edeceği konutlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. Bu göreve başlar başlamaz ilk toplantıdan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesi hassasiyeti sürekli her toplantıda dile getirildi. Her bakan arkadaşımız, belki buradaki yatırımlar açısından gündemde olan birkaç bakanlık ön plana çıkıyor. İçişleri Bakanlığımız, AFAD üzerinden, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, biz okullar üzerinden ama kabinedeki bütün arkadaşlarımız kendi görev ve sorumluk alanlarında sürekli gözleri bu bölgede oldu" dedi.

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında 9 bin 400 dersliğin 7 bin 500 tanesinin inşaatını tamamlayıp teslim ettik"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin tamamında 6 Şubat 2023’ten önce sahip oldukları derslik sayısının minimum yüzde 10 fazlasına çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanı olarak burada ne yapabiliriz, nasıl daha hızlı hale getirebiliriz diye yoğun bir çaba içerisinde olduk. Resmi rakamlar üzerinden konuşuyorum, algı üzerinden değil. Deprem bölgesinde toplam 11 ilin tamamında 9 bin 400 civarında dersliğimiz hiç kullanılamaz hale geldi. Osmaniye için değil 11 il açısından söylüyorum. 2024-2025 eğitim öğretiminde, 9 Eylül tarihinde bu 9 bin dersliğin 7 bin 500 tanesi yeniden inşa edilmiş halde. Güçlendirme yapılanlar, onarım yapılanlar hariç onları söylemiyorum. Yatırımını devam eden, inşaatı devam eden, yatırım programındaki ihale süreci devam eden dersliklerle beraber baktığımızda toplamda 9 bin 400 civarında bu bölgede yani 11 ilde dersliğimiz kullanılamaz hale gelmiş olmasına rağmen 11 ilde 2026 Eylül ayı itibarıyla tamamını bitirmeyi planlıyoruz. 24 bin derslik ilave olarak kazandırılmış olacak, 11 ilin tamamında Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. 6 Şubat’tan önce sahip olduğumuz derslik sayısının minimum yüzde 10 fazlasına çıkmak hedefimiz. Osmaniye’de de 6 Şubat depremlerinde 407 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Biz yatırımı devam edenlerle birlikte Osmaniye’de önümüzdeki eylül ayında 702 dersliğimiz takviye olarak tamamlanmış olacak. Ben tekrar başta Osmaniye’deki dostlarımız olmak üzere 11’in ilin tamamındaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum" dedi.