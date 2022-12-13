Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, ilkokul çağındaki çocuklara sanal ve suni kahramanlar yerine Türk büyüklerini tanıtma ve çocukların kendi öz benliklerini kahraman olmayı amaç edinen eğitim projesi Tarih Yazan Çocuklar, kütüphane açılışı yapılan okullarda çocuklardan oluşan gösteri ekibini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluşturdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, ilkokul çağındaki çocuklara sanal ve suni kahramanlar yerine Türk büyüklerini tanıtma ve çocukların kendi öz benliklerini kahraman olmayı amaç edinen eğitim projesi Tarih Yazan Çocuklar, kütüphane açılışı yapılan okullarda çocuklardan oluşan gösteri ekibini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluşturdu.

Özel bir otelin açılış töreni için kente gelen Süleyman Soylu, tarihe mal olmuş Türk büyüklerini canlandıran çocuklar tarafından karşılandı. Gördüğü manzara karşında mutluluğunu dile getiren Soylu, Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci ve Platform Başkan Yardımcısı Esma Karadağ ile bir süre sohbet ederek, proje hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu kendisini karşılamaya gelen çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.