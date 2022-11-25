İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fikir babası olduğu, Muş’ta hayata geçirilen Sultan Alparslan Tekstilkent Projesi, binlerce gence ekmek kapısı oldu. Proje ile 450 kişinin istihdam edildiği bir fabrikanın daha açılışı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fikir babası olduğu, Muş’ta hayata geçirilen Sultan Alparslan Tekstilkent Projesi, binlerce gence ekmek kapısı oldu. Proje ile 450 kişinin istihdam edildiği bir fabrikanın daha açılışı yapıldı.

Muş Sultan Alparslan Tekstilkent kümelenme alanında 450 kişinin istihdam edildiği 5 bin metrekarelik bir fabrika daha müteşebbise teslim edilerek açılışı gerçekleştirildi. Valilik tarafından yaklaşık 50 dönüm alan üzerine inşa edilen fabrikalar, hem büyükşehirlere göçün önünü alıyor hem de binlerce gence umut oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun girişimleri ve Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün koordinasyonun da devam ettirilen projede her geçen gün istihdam sayısı artırılıyor.

“Tekstil kent fikri İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun fikir babalığını yaptığı bir projedir”

Açılış töreninde konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bugün burada bir müteşebbisin fabrikasını açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yola çıktıklarında memleketin istihdamını artırma, nüfusu bu kadar genç olan bir ilin genç işsizliğinin azalmasını arzu ederek başladıklarını anlatan Vali Gündüzöz, “Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda, hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hem de İçişleri Bakanlığımızın desteğini aldık. Bulunmuş olduğumuz alanda ‘tekstil kent yapalım’ fikri aslında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun fikir babalığını yaptığı bir projedir. Bu proje çerçevesinde bunu emir telaki ettik. Bu işe giriştik ama bu işler öyle kolay olan işler olmuyor. Finansman bulacaksınız ve doğru proje olacak. Varmış olduğumuz noktada işte arkada açılışını yaptığımız 5 bin metrekare civarında olan fabrika. Toplamda 15 bin metrekarelik bir alanı kapatmış olduk. 2 bin metrekarelik bir alanın inşaatı da devam ediyor. Buradaki yüksek gerilim ve GSM hatları deplase edildikten sonra bir 5 bin metrekarelik bir kapalı alan daha yapacağız. Sungu Tekstil’de de ilave bu yıl için 3 fabrika yapıyoruz. Seneye bir daha yapıp büyüteceğiz” dedi.

“Burada kapatılan 15 bin metrekarelik alanın bedeli 150 milyon lira”

Muş Sultan Alparslan Tekstilkent fabrikalarında binlerce gencin çalışacağını vurgulayan Vali Gündüzöz, “Gençler spor yapsın diye spor alanları yaptık. Bunlar kolay işler olmuyor. Çok şükür bakanlarımızın desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın o başlattığı vizyonel yaklaşımla, çünkü finansman onun koyduğu teşvikle oldu. Sonuç itibariyle bu kadar parayı nereden bulacağız? Burada kapatılan 15 bin metrekarelik alanın bedeli 150 milyon lira. Buranın ışıklandırmalarını, çevre duvarlarını, okul ve idare binasını da başka bir kaynaktan yaptık. Dolayısıyla bu çok önemli yatırım. İleride bunun kıymeti anlaşılacak” ifadelerini kullandı.

“Benim taahhüdüm burada 3-4 bin kişi çalışsın”

Firmalara belli bir istihdam taahhüdü karşılığında fabrikaları teslim ettiklerini kaydeden Vali Gündüzöz, “Firmalar bize bir taahhüt veriyor, ‘2 yıl içerisinde burada 500 kişi çalıştıracağım’ diyor, onun peşine düşmek zorundayım, ‘Bin kişi çalıştıracağım’ diyor, onun peşine düşmek zorundayım. Benim taahhüdüm burada 3-4 bin kişi çalışsın. Muş’ta ortalama hane büyüklüğümüz 5’tir. 3 bin kişinin burada çalıştığını düşünürsek 15 bin kişinin ekmek yemesi demektir. Bunun yanında minibüsçü kazanacak, kasabı kazanacak, çaycısı kazanacak, servisçisi kazanacak. Pazara çarpan mekanizmasıyla ilave para girecek” diye konuştu.

“Gençler öğle paydosunda burada yürüyecek, belki semt sahasında oyun oynayacaklar ve rızıklarını kazanıp evlerine gidecekler” diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz buna talibiz. Bunun için de bina yıkmaksa yıkarız, kalp kırmaksa kırarız çünkü biz çoğunluğun valisiyiz. Biz garibin, gurebanın valisiyiz. Biz vatandaşı korumak zorundayız. Derdimiz vatan, memleket meselesi. Burası Doğu’da tekstilin başkenti olacak. Şimdi Malazgirt’te bir tane fabrika yapılıyor. Hasköy’de yapıldı ve müteşebbise teslim edildi. Korkut’a da bir fabrika yapacağız. Özellikle birer tane yapsak bile bu işlerde kümelenme önemli. Dolayısıyla burası tekstil konusunda cazibe merkezi olacak. Gençlerimiz ekmek yiyecekler ve hayata daha emin adımlarla bakacaklar. Burada işsizlik sorununu kökünden çözeceğiz. Burada İŞKUR’un teşvikleri var, ücretlerde teşvikleri var, SGK’nın teşvikleri var. Hep birlikte siyasisi, idarisi ucundan köşesinden tuttu. Her şey Muş için. Muş inşallah güzel olacak. Burası cıvıl cıvıl olacak. Hayırlı uğurlu olsun.”

Yapılan konuşmaların ardından Vali Gündüzöz, tekstil fabrikasını gezerek, gençlere işlerinde kolaylık diledi.

Açılışa Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ilçe ve belde belediye başkanları ile müteşebbisler katıldı.