Bugün öğle saatlerinde helikopterle sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine gelen Bakan Soylu, basın mensuplarına selin bilançosunu açıkladı. Açıklama sonrasında Kumluca Kaymakamlığı binasında düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, ardından iş yerlerini su basan esnafları ziyaret etti. Bakan Soylu, esnaflarla sohbet edip taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Kumluca ilçesinde sel mağduru esnafları ziyaret etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.