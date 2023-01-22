Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Asil milletin asil evlatları... Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu’nda şehit düşen kahraman korucumuz Nimet Encu’nun taziyesindeyiz. Ailemizin vakur duruşuna minnettarız. Rabbim bizleri, şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

Sarıgül: “İsveç’teki saldırıyı şiddetle kınıyoruz, inançlarımıza karşı büyük bir saldırı düzenlenmiştir”

Sarıgül: “İsveç’teki saldırıyı şiddetle kınıyoruz, inançlarımıza karşı büyük bir saldırı düzenlenmiştir”

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