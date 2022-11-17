İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize’de polis memurluğu yapan Emre Yıldırım ve Dilek Çoruhlu’ya tebrik mesajı yolladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize’de polis memurluğu yapan Emre Yıldırım ve Dilek Çoruhlu’ya tebrik mesajı yolladı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Emre Yıldırım ve Dilek Çoruhlu, evlenme kararı aldı. Çift Rize’de bir düğün salonunda yapılan düğün merasimi ile hayatlarını birleştirdi. Düğünde çiftin arkadaşı mikrofonun başına geçerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan gelen tebrik mesajını okudu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gönderdiği mesajında, “Toplumun huzur ve asayişini temin etmeye adanmış bir ömrü, toplumun çekirdeğini oluşturan aile konumuna dahil etmek bu güzel ülkeye güzel, ahlaklı, eğitimli çocuklar yetiştirmek için ve en önemlisi mutlu olmak için attığınız bu güçlü adımdan dolayı genç çiftlerimize ve kıymetli mesai arkadaşımı ve saygı değer aileleri tebrik ediyor, hep birlikte daha büyük aile olmanın sevinciyle tüm davetlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.