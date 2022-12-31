İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mesajında şu ifadelere yer verdi. “Muğla’da, görev dönüşü geçirdiği elîm trafik kazasında Şehit düşen Komiserimiz Ekrem Uyar’a Allah’tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin”

Tuğba Özay’ın babası şair İlhan Özay vefat etti

Tuğba Özay’ın babası şair İlhan Özay vefat etti

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar’ın Bodrum görev dönüşü içinde bulunduğu aracın kaza yapması ve şehit düşmesi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başsağlığı mesajı yayımlardı.

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