Ankara’daki AFAD programını yarıda keserek Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Suriye’den gerçekleştirilen terör saldırısında bir roketin isabet ettiği Kocatepe İlköğretim Okulunda inceleme yaptı.

Ankara’daki AFAD programını yarıda keserek Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Suriye’den gerçekleştirilen terör saldırısında bir roketin isabet ettiği Kocatepe İlköğretim Okulunda inceleme yaptı.

Uçakla Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; kara yolu ile geçtikleri Karkamış’ta, YPG/PKK terör örgütünün roketli saldırısında hedef olan Kocatepe İlköğretim Okuluna geldi. Bakan Soylu ve Bakan Özer, okulun bahçesinde ve içerisinde inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından bilgi verilen bakanların bölgedeki incelemelerinin süreceği öğrenildi.

Bakanların, okulda hayatını kaybeden Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan ile öğrenci Hasan Karataş’ın ailesini ziyaret etmesi de bekleniyor.