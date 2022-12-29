İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin kendi üretebilen, kendi rekabet edebilen ve kendi kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin kendi üretebilen, kendi rekabet edebilen ve kendi kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Öğle saatlerinde Van’a gelen Bakan Soylu, beraberindekilerle Van Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen güvenlik güçlerine 136 aracın teslim törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Van Valiliğinin büyük bir katkıyla ortaya koyduğu bir hizmeti daha hep birlikte hayırlı bir şekilde adım atarak gerçekleştireceklerini belirterek, “Öncelikle hepinizi hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. Van’ın yine güzel ve güneşli bir gününde hep birlikteyiz. Allah hem gönlünüzü, hem havanızı, hem de geleceğinizi aydın ve açık etsin. Bu vesileyle kıymetli Cumhurbaşkanımıza Van’a böyle bir tören için geleceğimizi söyleyince, her birinize selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletti. Üzerinde emanettir, sizlere iletiyorum” dedi.

Araç teslim törenlerini Türkiye’nin birçok yerinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Soylu, “Allah razı olsun, kimi zaman Polis Vakfımızın marifetiyle, kimi zaman hayırseverlerimizin marifetiyle, kimi zaman da farklı hayırseverlerle ortaya koyduğumuz ortak adımlarla birlikte hem teşkilatımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de milli bütçeden gelenlerle birlikte de gerek polis teşkilatımızın gerek jandarma teşkilatımızın bu tip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu son 1-2 yıl içerisinde böyle birçok alım yaptık. Çok da mutluyuz. İzmir’den Mersin’e kadar, Adana’dan bugün Van’a kadar hem polis ve jandarmamızın araç ihtiyacını gideriyoruz, hem onların moralleri de yükseliyor. Bizim teşkilat kapasitemiz ve kabiliyetimiz de iyi bir noktaya varıyor. Ben Van Valimiz başta olmak üzere bütün herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, hayırlı olsun. 136 tane araç hem emniyetimizin hem de jandarmamızın kullanımında olacak” ifadelerini kullandı.

“Biliyorsunuz Atak helikopterlerimiz var, insansız hava araçlarımız var” diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi en son yine Cumhurbaşkanımız bir talimat vermişti. Verdiği talimatla Skorsky Türkiye’de üretiliyordu. İlk üretileni de, yani ilk üretilen Skorsky de jandarmamıza katmış olduk. Şimdi yine jandarma, ardından polis de alacak. Genel maksat helikopteri dediğimiz Gökbey helikopterine de kavuşacak. Yani Gökbey de Türkiye’de üretiliyor. Bu da bizim için çok kıymetli bir adım. Allah’a şükürler olsun Türkiye kendi üretebilen, kendi rekabet edebilen ve kendi kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna geldi. Hep birlikte devam edeceğiz, çünkü Türkiye Yüzyılı bu ülkeye, bu millete ve etrafımızdaki coğrafyaya bambaşka bir heyecan veriyor.”

EYT ile ilgili Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalara da değinen Süleyman Soylu, “Dün yine Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nihai çalışmayı kararıyla birlikte milletimize duyurdu. Tek tek bütün meseleler, bütün sorunlar aşılarak inşallah Türkiye Yüzyılında koşmaya hazır ve etrafındaki coğrafyada barışı ve huzuru getirmeye hazır bir Türkiye’yi hep birlikte kucaklayacağız. Biz de hazırlıklarımızı aynen kapasitemizi ve kabiliyetimizi geliştirmekle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, ayağınıza sağlık, minnettarız, müteşekkiriz” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, araç teslim töreninin ardından ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ programına katılmak üzere buradan ayrıldı.