Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu’nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA’nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 operasyonunda jandarma ekipleri tarafından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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