İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Eren Abluka-32’ Operasyonuyla ilgili konuşarak, “Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı. Elbette onu öyle tutmakta bir sorumluluktur, onu da öyle yapacağız. Tendürek Dağı’n en tepesine bir üst bölgesi kuruyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Eren Abluka-32’ Operasyonuyla ilgili konuşarak, “Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı. Elbette onu öyle tutmakta bir sorumluluktur, onu da öyle yapacağız. Tendürek Dağı’n en tepesine bir üst bölgesi kuruyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 500 destek AFAD gönüllüsünün sertifika törenine katıldı. Bakan Soylu, törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı”

Eren-32 Abluka operasyonuyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Öncelikle kahraman jandarmamıza, istihbaratı ile çalışan emniyetimize bütün oradaki kahramanlarımıza minnetlerimizi ifade ediyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Eren-32 Abluka operasyonunda bundan iki gün önce 3 terörist, 1’i ölü, 2 yeşil kategori sağ olarak ele geçirildi. Hakikaten bunu bildirirken de orantısız güç kullandığımızı söylemiştik. Ardından istihbarata devam ederek teröristlerin de yer göstermeleriyle iki terörist daha etkisiz hale geldi. Böylece Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı. Elbette onu öyle tutmakta bir sorumluluktur, onu da öyle yapacağız. Onu tutmak için geçen yıldan hemen önce Tendürek Dağı’n en tepesine bir üst bölgesi kuruyoruz. Yolunu yapmıştık. Üst bölgesi kurulma çalışmaları tamamlandı. 1,5-2 ay içerisinde yazın kışın, milletimize şunu ifade etmek istiyorum. Sadece Tendürek Dağı’nda teröristle mücadele değil, orası çok hakim bölgedir. Gerek göçmen kaçakçılığı olsun, gerek sınırdaki kaçakçılıklar olsun, gerekse uyuşturucu kaçakçılığı olsun. Bütün bunları engelleyecek çok güçlü bir üst bölgesini de orada tuttuk. Üst bölgesinin yapımını 1,5-2 ay içinde bitiyor” dedi.

“Cumhuriyetin 100. Yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz” Amanosların tamamen teröristlerden temizlendiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, “Amanoslar tamamen temizlenmişti. Amanoslar dediğim Hatay’dan Adıyaman’a kadar olan bir hattan bahsediyorum. Yakın zamanda İnşallah Türkiye’mizin önemli bir bölgesini daha temizlenme haberini İnşallah milletimize vermek nasip olur. Hem içerde hem dışarda Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Milletimiz bize itimat etsin, inşallah cumhuriyetin 100. Yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz” diye konuştu.