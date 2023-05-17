İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Tekirdağ Belediyesi’nin depremzedeleri kaldıkları otelden çıkarma kararı aldığı iddialarına ilişkin, "Oradaki kardeşlerimize sahip çıkacağız, böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Kim bu talimatı verdiyse soruşturma devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer AK Parti İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, AK Parti milletvekilleri ve birçok partili katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, "Yıllardır Türkiye’ye demokrasi vaazı edenler, Türkiye’nin demokrasisi eksik diyenler, Türkiye’nin milli iradesinde problem var diyenlere Türk milleti çok güzel bir cevap verdi. Türkiye’nin en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimlerinden birisini hep birlikte yaşadık. Hem huzurlu, hem güvenli hem de en güzel seçimlerinden bir tanesi. Bu seçimde üzüldüğümüz iki kişi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hatırlıyorsunuz seçim akşamı ellerine bir kağıt verdiler. Milletimizi kandırmak için milletin huzuruna çıkardılar. ’Seçimi kazandık’ dediler. Bay Kemal de ’öndeyiz’ dedi. Kıymetli dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bu millet, onlardan o günden itibaren özür bekledi. Kimden? O iki belediye başkanından. Onlar özür dilemediler. Ama biliyorsunuz onlar disiplin açısından bana bağlı. Ben aziz milletimizden onların adına özür diliyorum. Yanlış yaptılar, milletimizi kandırmaya çalıştılar, onların adına özür diliyorum" dedi.

CHP’li Tekirdağ Belediyesi’nin depremzedeleri kaldıkları otelden çıkarma kararı aldığı iddialarına değinen Bakan Soylu, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımız orada bir irade ortaya koydular değil mi? Ya neler söylemediler? Hele o Tekirdağ Belediyesi’nin yaptığı. Şimdi valimize talimat verdik. Oradaki kardeşlerimize sahip çıkacağız, böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Kim bu talimatı verdiyse soruşturma devam edecek. Devlet, sahipsiz değildir. Hele depremzedelere böyle yaparlarsa bu konuda gereğini yapmak da bizim görevimiz. Afetzedelerimizi de üzdüler. Hiç merak etmeyin, pazartesi akşamı itibariyle bütün koordinatör valilerimiz orada görevine başladılar. Biz emirlerine amadeyiz. Şimdi bu hafta sonunda inşallah Cumhurbaşkanımız da deprem bölgelerine gidecek" şeklinde konuştu.