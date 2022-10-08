İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlik ve gazilik nasip işi. Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlik ve gazilik nasip işi. Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Bakan Soylu, şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, "Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum. Dünyada bundan daha büyük bir şeref yoktur. Peygamber Efendimize komşu olmak, Cenab-ı Allah’ın cennetiyle, cemaliyle müşerref olmak. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Daha büyük bir onur yoktur. Evet ateş düştüğü yeri yakar, doğru ama bu sınavın da böyle kendine ait bir mükafatı var" ifadelerini kullandı.