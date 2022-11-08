İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aralarında roket başlıkları, uzun namlulu silahlar, silahlara ait mermilerin ele geçirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu, ele geçirilen silahları, “Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz” notuyla paylaştı.

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