İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığında halka seslendi. Soylu, "Mardin kardeşliğin, huzurun, beraberliğin, birçok milletin beraber yaşayabileceğinin bütün dünyaya kanıtıdır. Avrupa ve Amerika Mardin’i tanımış olsaydı, Ege ve Akdeniz’de bir tane çocuk hayatını kaybetmez, boğulmazdı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığında halka seslendi. Soylu, "Mardin kardeşliğin, huzurun, beraberliğin, birçok milletin beraber yaşayabileceğinin bütün dünyaya kanıtıdır. Avrupa ve Amerika Mardin’i tanımış olsaydı, Ege ve Akdeniz’de bir tane çocuk hayatını kaybetmez, boğulmazdı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızıltepe ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mardin’in birçok millete ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Soylu, "Yarın kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Elbette daha önce de birçok gelişler oldu. Milletimizle kıymetli Mardin hemşehrilerimizle bir arada bulundu. Ama bu geliş farklıdır. Sebebi de şudur; Mardin’den Diyarbakır’a, Van’dan Şanlıurfa’ya, Bitlis’ten Hakkari’ye kadar Doğu ve Güneydoğu uzun yıllar boyunca yoksulluğa ve ötekileştirmeye mahkum bırakıldı. Sanki bu kadermiş gibi herkes elinden geleni yapmıştır, yıllar önce ama herkesin yapmaya çalıştığının tecrübesini, herkesin gayretinin, tecrübesinin, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir tecrübe ile birlikte aldığı ülkenin insanı için ne yapılabilir, bu yoksulluktan ve ötekileştirmeden nasıl kurtarabilirler. Nasıl daha zengin hale getirebilirler. Nasıl herkesi kendini daha iyi ifade edilir hale getirebilirim diyerek adımlarını attı, sadece adım atmadı, risk aldı bu ülkede insanları sadece etnik kökeninden dolayı farklı bir taraf ama Kürt, Türk ve herkesi böyle bir noktada değerlendirmenin bu ülkede nasıl kaybettirdiğini ve bu ülkeyi çekip buradan çıkarmak lazım geldiğini ama bunun için büyük bir oyunu bozmak lazım geldiğini de değerlendirdi. Türkiye’yi bir kaostan ve karmaşadan çekip alıp, çocuklarımızın geleceğini oluşturduğu bir Türkiye’ye döndürmek kolay bir iş değil" diye konuştu.

“Bingöl’de sadece 600 milyon dolarlık demir çelik yatırımına başlanıyor”

Bakan Soylu, artık bölgede ciddi yatırımların olduğunu söyledi. Soylu, "Bundan çok uzun zaman dilimi öncesi değil 47 plakalarla İstanbul’a, İzmir’e, Ankara’ya gitmek yerine 06, 34, 35 plaka alıp kendini gizleyip, Ankara’ya, İstanbul’a, İzmir’e gitmek durumunda olanlar vardı. Burada 47 plakadan daha çok 34, 06, 35 plaka araçların olduğu gün uzak günler değildir. Şimdi herkesin kendini ifade edebileceği, Müslüman’ın ’ben Müslümanım’ diyebilecek rahat bir şekilde ifade edebileceği bir dönemdeyiz. Ben Kürt’üm, Arap’ım, Alevi’yim diyebileceği günleri Tayyip Erdoğan büyük bir devrimle gerçekleştirdi. Bu ülkede sadece onu yapmadı, bakın Bingöl’de sadece 600 milyon dolarlık demir çelik yatırımına başlanıyor. Yüksekova havalimanı yapılamıyordu. Buradaki havalimanları genişletilemiyordu. Türkiye Allah’a çok şükürler olsun bu eski günleri geride bıraktı. Elbette risklerimiz var mı var, etrafımızdaki coğrafyada risklerimiz var, hemen ötede Suriye’de risklerimiz var, yok mu çünkü bu coğrafyayı bu hale getiren biz değiliz, bu coğrafyayı bu hale getiren, ’Irak’a demokrasi getireceğiz’ diyerek Irak’ı karıştıranlardır. ’Afganistan’a barış getireceğiz’ dediler, Afganistan’ı karıştırdılar. Yemen’den Libya’ya kadar etrafımızdaki coğrafyada ne kadar ayakta durmak isteyen millet varsa hepsini karıştırdılar, bir kardeşiniz olarak söylüyorum ilk kez dünyayı böyle yakaladık nereye gideceğini bilmeyen yönsüz ve vizyonsuz bir şekilde yakaladık. İlk kez Batı liderlerini ne yapacağını bilmeyecek bir şekilde yakaladık. Biz 50 yıllık planları yüz yıllık planlar yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna savaşı başladı gıda krizine düştüler. Tayyip Erdoğan olmasaydı kurtulabilecekler miydi? O beğenmedikleri, sabahtan akşama kadar laf yetiştirdikleri Tayyip Erdoğan dünyayı gıda krizinden kurtardı" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha çok birlik içerisinde olmamız lazım, ilk kez böyle bir fırsat yakaladık. Bunu hep beraber sağlayalım. Bırakın kim kavga ediyorsa etsin. Bırakın kim kendi ülkesini kaosa sürüklemek istiyorsa süreklesin. Biz ona müsaade etmeyelim. Biz birbirimizin milletiyiz, burada birçok milletin kendi içeresinde birikmiş olduğu Mardin’deyiz. Mardin kardeşliğin, huzurun, beraberliğin, birçok milletin beraber yaşayabileceğinin bütün dünyaya kanıtıdır. Avrupa ve Amerika Mardin’i tanımış olsaydı, Ege ve Akdeniz’de bir tane çocuk hayatını kaybetmez, boğulmazdı. Biz büyük bir medeniyetiz, bizim yapacak çok işimiz var. Mevlana’dan Yunus Emre’ye kadar bu memlekette birçok büyüğümüz var. Biz onların emanetlerine sıkı sıkı sahip çıkalım. Bizim çocuklarımız geleceğiyle dünyayı aydınlatırlar. Yarın Türkiye’de 20. yüzyılın altyapısını tamamlayan ve 21. yüzyılın altyapısını da tamamlayan Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Doğu ve Güneydoğu’da yoksulluk vardı, bugün havalimanları var, bugün hastaneler var, bugün 81 ilde olduğu gibi üniversiteler var, bugün organize sanayi bölgelerinde boş yer yok ve yarın çok daha iyi olacak. Türkiye büyüyor, Mardin büyüyor."

"Mardin’i görenler hayran kalıyorlar"

Bakan Soylu, Mardin’i görenlerin bu şehre hayran kaldığını söyleyerek, "Mardin’in nasıl kardeşlik şehri olduğunu gösterelim. 3 milyon gelen turisti 6 milyona çıkardığımızda bunun faydasını göreceğiz. Eskiden Mardin’e biz gidemiyoruz göremiyoruz diyenler vardı. Şimdi Mardin’i görenler öyle hayran kalıyorlar ki etraflarına anlatıyorlar. Mardin bin yıl önce de öyleydi, Allah nasip edecek bin yıl sonra da öyle olacak. Her şeye ve herkese rağmen büyük devrimlere imza attınız. Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte yeni devrimlere imza atacağız. Bizim hep beraber gerçekleştirdiklerimizin üzerine burada bulunan ve üniversiteleri için çalışan gençler geleceği inşa ve ihya edecekler ve buna hep birlikte şahit olacağız" dedi.