İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda gerçekleştirilen çalışma toplantısında, “Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları yönetmeliğinde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda gerçekleştirilen çalışma toplantısında, “Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları yönetmeliğinde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Taksicilerin sorunlarını dinlemek için Kağıthane’deki binada düzenlenen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Özbek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve taksici esnafı ile yetkililer katıldı. Toplantıda Oda Başkanı Eyüp Aksu, Bakan Soylu’ya taksici esnafının sorunlarını dile getirdi.

“Taksici esnafını birleştirip bütünleştireceğiz”

Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, “Türkiye’nin en meşakkatli esnaf birimi olarak gördüğüm taksicilerimize hem mesleklerinde, hem ortaya koydukları gayrette, alnının teriyle, emeğiyle rızkını kazanmak isteyenlere şükran duygularımı ifade ediyorum. Bu çalışma toplantısının sonunda hep beraber buradan bir karar çıkaracağız Allah’ın izniyle. Taksicilik bir emin meslektir. Biz bunu biliyoruz. Bugün de İstanbul’da çokça konuşulan dönem dönem haklı şikayetleri dönem dönem ise bir takım odakların bilerek hedefi olan bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu hem bakanlıkta bize ait olan kısmıyla, yine diğer bakan arkadaşlarım, gerek Ticaret Bakanlığı olsun gerek Ulaştırma Bakanlığı olsun, bir kısmı Maliye ve Hazine Bakanlığı olsun. Her birimizin üzerine düşen çeşitli görevler var. Ve başta sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bizim burada hep birlikte yapmamız gereken en önemli mesele İstanbul da bir araştırma yapıldığında biz bu toplantıda alacağımız ve daha önce konuştuğumuz yapmaya karar verdiğimiz aslında pandeminin devreye girdiği bu adımları attığımızda İstanbul’da birine sorulduğunda en fazla hangi esnaf grubundan memnunsunuz dendiğinde Allah nasip ederse bu toplantıdan alacağımız kararlarla ve değerlendirmelerle birinci sıraya taksici esnafını inşallah bu masanın etrafındaki arkadaşlarla birlikte getirmeye ve milletimize de böyle bir anlayışı anlayışla bütünleştirme, buluşturmaya sorumluyuz” dedi.

“Biz etrafımızdaki coğrafyaya model oluşturuyoruz”

Bakan Soylu, “Hep birlikte sorunları çözeceğiz. Elimizi taşın altına değil, bu konuda gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Hep beraber. Biz sadece biz değiliz. Hepimizin kendi işlerinde aldığımız emanetler var. Mesleğimizin emaneti var. Ailemizin emaneti var. Şehrimizin emaneti var. İnsanların emaneti. Ve vereceklerimiz var. Yani gelecek nesillere bırakacaklarımız var. Ailemizin, mesleğimizin şehrimizin ve geleceğimizin emanetini de geleceğe bırakmak durumundayız. Bunu hep beraber sağlamak zorundayız. Biz sadece kendi coğrafyamıza ait bir örnekleme oluşturamayız. Yani bizim hedefimiz sadece 785 bin kilometre kare değil. Biz savunma sanayinden tutun Türkiye’nin sizin biraz önce Sayın Başkanımızın dile getirdiği İstanbul Havalimanı’na kadar Avrasya Tüneli’nden Marmara’ya kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Osmangazi’ye kadar biz etrafımızdaki coğrafyaya model oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Taksicileri İstanbul’un en memnun esnaflarından birincisi haline getireceğiz”

Bakan Soylu, “İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. Bunu burada birtakım sözleri ifade etmek için söylüyor değilim. Her birimizin kendi adına birikmiş tecrübelerinden elde edeceğimiz sonuçlara bugün istikrarsızlaştırılan etrafımızdaki coğrafyanın ihtiyacı var. Yani her birimizin mesleki tecrübesi var. Her birimizin yaşam tecrübesi var. Her birimizin ortaya koymuş olduğu birikmişlik Türkiye’dir. Hem bir iyilik kalemidir, hem etrafındaki coğrafyaya ve ülkelere ve insanlara ve milletlere ihraç edeceği en önemli birikimidir. Bunu böyle düşünülmesi lazım geldiğini ortaya koyalım. Araçların yenilenmesinde, esnaf ve kefaletin kredi uygulamalarında bu kredilerin yüzde dokuzluk, dokuz buçukluk bir oranla uygulanmasında büyük bir yenilenme imkanına haiz olundu. İstanbul halkına karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Hepimizin sorumluluğu var. Hiç bir sorumluluklarının hiçbirisinden kaçmadan üzerimize tekrar bir sorumluluk olarak, müteselsil olarak hepimiz sorumluyuz. Bu kadar basit. Biz İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, tüccarımıza, esnafımıza mahcup olmamak durumundayız. Sorumluluktan kaçan bir yapımız yok. Biz birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz. Bu işi ya çözeceğiz ya çözeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Yirmi dört saat birbiriyle beraber hareket içerisinde, iletişim içerisinde olacak, eksikleri tespit edecek ve üzerine gidecek bir meseleyle bir sinerji oluşturmamız lazım. Bunu oluşturalım. Bize yeter. Bu meseleyle ilgilenen çok kıymetli arkadaşlarımıza ve buradaki çok kıymetli tekrar söylüyorum. İstanbul’da İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek. Çok kısa bir süreç içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birincisi haline getireceğiz hep beraber” diye konuştu.

Bakan Soylu’dan taksicilere müjde

Taksicilere müjde veren Bakan Soylu, “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları yönetmeliğinde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” dedi.