İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden konteyner kentte incelemeler de bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden konteyner kentte incelemeler de bulundu.

Depremin en çok zarar verdiği illerinde başında gelen Hatay’da bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan da yeni yaşam alanları oluşturulması için çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da bugün Kırıkhan ilçesinde gitti. Burada ilçe koordinasyon merkezinde toplantıya katıldı ardından da Mimarsinan Mahallesi’nde kurulumu devam eden 5 bin kişilik konteynır kenti ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası Soylu, Hatay’a hareket etti.