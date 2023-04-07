İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkhan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihine yaşanan ve 50 bini aşkın canımızı yitirdiğimiz depremin ardından Uşak Valisi Dr. Turan Ergün’ün koordinatör vali olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesine atanmasıyla geçen 40 günlük süreçte Ergün ve ekibinin başarılı çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da gözünden kaçmadı.

Uşak İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak TKDK ve Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekip ve kendi koordinasyonunda diğer il ve ilçelerden gelen toplamda yaklaşık 500 kişilik bir ekiple 40 gündür çalışan Vali Ergün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun takdirini kazandı.

Bakan Soylu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda; “Hatay Kırıkhan’da, Uşak Valimiz Turan Ergün ve koordinatör kaymakamlarımızın koordinesinde yıkım ve enkazlar kaldırılmaya devam ediyor. Günde kamyon seferi, bugüne kadar bin kamyon seferiyle toplamda bin etreküp hafriyat kaldırıldı. Kırıkhan genelinde 2 bin 486 olan acil yıkılacak veya yıkık bina enkazının yüzde 70’i kaldırıldı. İlçe genelinde 202 kamyon ve 72 ekskavatör olmak üzere toplamda 348 iş makinesi çalışıyor. Koordinatör valilerimiz, kaymakamlarımız, kamu kurumları, belediyeler, özel sektör. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.