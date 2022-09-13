İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Ocak-12 Eylül tarihleri 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde yaşanan can kaybı sayısının geçen yıla göre 68 kişi azaldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Ocak-12 Eylül tarihleri 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde yaşanan can kaybı sayısının geçen yıla göre 68 kişi azaldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arasında yaşanılan trafik kazası verilerini paylaştı. Bakan Soylu’nun yaptığı paylaşımda, ‘1 Ocak-12 Eylül Trafik Kaza Yeri Karşılaştırması’na göre; 2021 yılında ölümlü kaza sayısı bin 353 iken 2022 yılında bin 302 oldu. Öte yandan 2021 yılında ölü sayısı bin 642’den bin 574’e düştü. Ayrıca, yine aynı tarihlerde ‘100 Bin Motorlu Araca Düşen Kaza Oranı’nda; 2021 yılında ölümlü kaza sayısı yüzde 5,43’ten yüzde 4,99’a düşerken, ölü sayısı ise yüzde 6,59’dan yüzde 6,04’e geriledi.

Ayrıca Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Trafikte Hedefimiz, sıfır can kaybı. 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu. Lütfen, kurallara uyalım. Hayata saygı duyalım.”