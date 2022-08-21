İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen kaza yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, 20 kişinin öldüğü kazada iki gözaltı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen kaza yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, 20 kişinin öldüğü kazada iki gözaltı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derik ilçesinde meydana gelen kaza yerinde incelemelerden bulunduktan sonra olaya ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanı Soylu, ülkenin Ardahan’dan Edirne’ye kadar hem yası, hem de acısı bugün Derik’te olduğunu ifade etti.

Bugün sabah Gaziantep’te elim, acı bir trafik kazası olduğunu anımsatan Bakan Soylu, “Gün boyu onun acısıyla ıstırap içinde olurken akşamüstü Derik’te böyle bir aldık. İki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Yaralılarımıza Cenabı Allah’tan şifa diliyorum. Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her ne ise bütün süreç tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimizde bu konuda çaba içerisindedirler” dedi.

“İki gözaltı var”

İnsanın boğazı düğümlediğini dile getiren Bakan Soylu, “Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyeceği sözü kalmıyor. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetliyle kazazedemizin ve ailelerimizin yanındayız. Bizde sabaha kadar burada hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu, hem de bu konuda imin ihmali varsa tüm tespitleri arkadaşlarımız ve Emniyet Genel Müdürümüz burada. Valimiz burada ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte bu değerlendirmeleri yapmış olacağız. Bir önceki kazayla ilgili bir polisimiz hayatını kaybederek şehit oldu. İki yaralı hastanedeler, iki gözaltımız var. İki şoför” ifadelerinde bulundu.