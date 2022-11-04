İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı.

İzmir’de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami’nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir’e geldi. Bakan Soylu, havalimanına iniş yaptı. Bakan Soylu’nun ilk olarak yıkılan caminin olduğu bölgeye gideceği tahmin ediliyor. Bakan Soylu’nun yanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bulundu.