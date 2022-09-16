İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlar toplantısı için geldiği Kırklareli’nde Trafik Eğitim Parkı’nın açılış töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, harçlıklarını biriktirip Pakistan’daki sel mağdurlarına bağışlayan öğrencileri bu duyarlı davranışları için tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlar toplantısı için geldiği Kırklareli’nde Trafik Eğitim Parkı’nın açılış töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, harçlıklarını biriktirip Pakistan’daki sel mağdurlarına bağışlayan öğrencileri bu duyarlı davranışları için tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli’nde düzenlenen muhtarlar toplantısının ardından Kırklareli Valiliği tarafından inşa edilen Trafik Eğitim Parkı’nın açılışına katıldı. Burada minik öğrencilerle bir araya gelen Soylu, parkta verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu’nun parka gelişi esnasında kendisini karşılayan öğrenciler ile yaptığı sohbet ise yürekleri ısıttı. Bakan Soylu’ya çiçek vererek ’hoşgeldiniz’ diyen öğrenciler, Pakistan’da yaşanan sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini ileterek, harçlıklarını biriktirip Pakistan’da selden mağdur olan insanlara bağışladıklarını belirttiler. Öğrencileri bu duyarlı davranışları için tebrik eden Soylu, parkta trafik eğitimi alan öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.