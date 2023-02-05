İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt’ta "Karadeniz Hemşehri Buluşması" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, "Bugün Gabar’da terör bitti ama başka bir şey başladı. Geçen gün Şırnak’a gittim oradaki halk, petrol şehri olduklarını söylediler. Şimdi başka bir alana daha çalışma yapılıyor, oradan da büyük ihtimalle çok güzel ve müjdeli bir haber alacağız. Şu anda çıkan petrolün en az 15 katı kadar bir rezerv olduğu tahmin ediliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt’ta "Karadeniz Hemşehri Buluşması" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, "Bugün Gabar’da terör bitti ama başka bir şey başladı. Geçen gün Şırnak’a gittim oradaki halk, petrol şehri olduklarını söylediler. Şimdi başka bir alana daha çalışma yapılıyor, oradan da büyük ihtimalle çok güzel ve müjdeli bir haber alacağız. Şu anda çıkan petrolün en az 15 katı kadar bir rezerv olduğu tahmin ediliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt’ta “Karadeniz Hemşehri Buluşması”nda dernek başkanları, muhtarlar ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

“Bugün Gabar’da terör bitti ama başka bir şey başladı”

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Gabar’da terör bitti ama başka bir şey başladı. Geçen gün Şırnak’a gittim oradaki halk, petrol şehri olduklarını söylediler. Sabahtan akşama Gabar Dağı’na petrol tankerleri geçiyor. Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı vurdu, Esma Çevik Kuyusu’ndan petrolü çıkarttı. Daha yeni başladılar, şimdi başka bir alana daha çalışma yapılıyor, oradan da büyük ihtimalle çok güzel ve müjdeli bir haber alacağız. Şu anda çıkan petrolün en az 15 katı kadar bir rezerv olduğu tahmin ediliyor, ayrıca çıkan petrolün gravitesi yüksek ve kalitelidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Bingöl’de bulunan demir rezervine de değinen Soylu, “320 milyon ton demir cevheri Bingöl’de çıktı, Ereğli Demir Çelik Fabrikası gibi bir fabrika Bingöl’e de kurulacak. 600 milyon dolar başlangıç yatırımı, yaklaşık bir buçuk milyar dolarlık büyük bir yatırımın ilk ayağını önümüzdeki günlerde orada başlatacaklar” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunarak, "Şimdi de LGBT diye bütün toplumumuzu cinsiyetsizleştirmeye çalışan bir anlayışı düzenimize koymaya çalışıyorlar. Kim cinsiyetsizleşmek istiyorsa cinsiyetsizleşsin. Kılıçdaroğlu, kendisini ve arkadaşlarını cinsiyetsizleştirmek istiyorsa yapsın. Allah bize ne emrediyorsa bir onu yaparız. Aile bizim için önemlidir, kadın bizim için önemlidir, erkek bizim için önemlidir" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye’ye yönelik uyuşturucu ticareti iftiralarının atıldığını hatırlatarak, "Türkiye cari açığı kapatacak diye devlet uyuşturucu ticareti yapıyor diyorlar. Bunu söyleyen ana muhalefet partisi, Kemal Kılıçdaroğlu. Devletin askeri, polisi, jandarması hatta devletin istihbaratı bir araya gelecek ve cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretini hep beraber yapıyor diyorlar. Dağlarda yüzün altında terörist kaldı. Bugün doğu ve güneydoğunun tamamında çocuklarımız okullara gidiyor. Eskiden Şırnak’a otobüs gitmezdi, şimdi profesör gidiyor, doçent gidiyor. Bize siz, devletin askeri, polisi, jandarması siz bu teröristleri nasıl bitirirsiniz diye iftira atıyorlar. Türkiye’de 15 Temmuz sonrasında 941 kişi uyuşturucudan ölüyordu, 2022 yılı sonu itibari ile dörtte birine indi bu sayı. Büyük mücadele edildi. Bitirdik demiyoruz ama Esenyurtlu hemşehrilerime söz veriyorum. Terörü nasıl temizlediysek uyuşturucunun da kökünü öyle kurutacağız. Hep söylüyoruz, bugün de söylüyorum okulların önünde uyuşturucu satan birini yakalarsa polisimiz ayaklarını kırsın" dedi.

“Avrupa, Amerika uyuşturucuya teslim oldu”

Soylu, Amerika ve Avrupa’da uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Avrupa, Amerika uyuşturucuya teslim oldu, şırıngayı bedava dağıtıyorlar, narkotik büfeler kurdular. Almanya İçişleri Bakanı en son çıktı ’belirli ölçüde kullanmak serbesttir’ diyor. Bizim de teslim olmamızı istiyorlar. Biz onların teslim olduğuna dünyanın en büyük operasyonlarını yapıyoruz, uyuşturucudan ölümleri düşürüyoruz, rehabilitasyon merkezleri açıyoruz. Bizim nesillerimizi uyuşturmak ve sağlıksız bir hale getirmek istiyorlar.”