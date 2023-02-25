İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Fahiş fiyatlarla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz. Bunu da yanlarına bırakmayacağız. Olağanüstü halin OHAL bize sağladığı bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Fahiş fiyatlarla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz. Bunu da yanlarına bırakmayacağız. Olağanüstü halin OHAL bize sağladığı bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ve verilen desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağını hesap edemediklerini açıklayan Bakan Soylu, Antakya’da bir hesap yaptıklarını ve sadece Hatay’ın Antakya’sında 15 milyon ton, milyonlarca kamyon olduğunu söyledi. Çok süratle hiç dinlenmeden gidilirse 3-4 ay içerisinde bitirilebilecek ve sadece bir ilçede bitirilebilecek bir enkazdan bahsedildiğini belirten Bakan Soylu, “26 binin üzerinde toplam arama kurtarma çalışması yapılan bina var. Bütün bunlar üç Hollanda büyüklüğü olan 110 bin kilometrekarelik bu alanda depremle karşı karşıya kaldık. Esas olarak Türkiye’nin birçok yerinde uzak, yakın demeden hissedilen ve hala daha da artçıları devam eden bir depremle, afetle karşı karşıyayız. Bu konuda ülkemizin tüm unsurlarıyla bu afete karşı direndik. Bugün 20’inci günündeyiz. Bir taraftan arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Diğer taraftan enkaz çalışmalarımız başladı. Diğer taraftan afet bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza beslenme ulaştırıldı. Diğer taraftan helikopter, uçaklarıyla yardım köprüleri her tarafa mümkün olduğu en kısa süre içerisinde gidildi” dedi.

“Devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz”

Fahiş kira artışları deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeği olduğuna değinen Bakan Soylu, “Bu bizi üzmektedir. Devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız kamuda her noktada başvurmalarını istiyoruz. Kiracıyım, oturuyorum, sen çıkacaksın diyor. İnsanlara ikinci bir deprem, ikinci bir afet yaşatmanın gereği yok. Özelikle deprem bölgesindeki şehirlerin boşaltılması veya bir nefeslendirilmesi, gerek arama kurtarma çalışmaları, gerek enkazların zamanında ve hızlı bir şekilde kaldırılması için bir strateji olarak uyguladık. Antalya’dan başka illere kadar hem Türk Hava Yolları, hem otobüsler dahil olmak üzere hem bir kısmının araçlarının yakıtlarının devletin karşılaması suretiyle böyle bir adımı attık. Hem çabuk toparlayabilmek, hem hasır tüm boyutunu tekrar anlayabilmek ve bu tabloyu ortaya koyabilmek için böyle bir adım atıldı. Böyle bir adımla birlikte şu anda çok hızlı bir şekilde hem enkazları kaldırılıyor, hem de yeni şehirlerin planlanması hususunda adımlar atılıyor” diye konuştu.

“Şu anada kadar ağrı hasarlı, orta hasarlı ve ev sahibi, kiracı toplam müracaat 421 bin oldu”

“Konteyner şehirlerle ilgili hazırlıklar sürüyor” diyen Bakan Soylu, “Şu anada kadar ağrı hasarlı, orta hasarlı ve ev sahibi, kiracı toplam müracaat 421 bin oldu. Dün akşam itibariyle. Bunun 284 bin 712 hanesi ben kira yardımı almak isterim dedi. 136 bin 913’de ben konteynerde yaşamak isterim, dedi. Buradaki değerlendirmeler ve başvurular devam edecek. Buna ait de alt yapı hazırlıkları sürecek. Buna karşılık da şu ana kadar 140 alanda 93 bin 623 konteynırın hazırlıkları yapıldı. Bunun 70 bini hemen hemen tamamlanmak üzere. Bir kısmı da tamamlandı. Konteynırdaki yaşantısına başlanmış oldu. Burada da gerek konteynır şehirler olsun, gerek kira olsun kiracılara 3 bin, ev sahiplerine ise 5 bin liralık bir kira desteği olacak” diye konuştu.

Organize sanayi sitelerinden tutun, esnafın yeniden var olduğu yerde yeniden harekete geçebilmesi için bütün destekler hem iş makinası, alt yapısı oradaki iş insanlarıyla birlikte gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı alanlarda depremin etkilediği il ve ilçelerden bahsederek söylemek istiyorum. Buralarda da geçici esnaf dükkanları oluşturularak en azında şehrin hayatının canlılığını sağlayabilecek adımları da atılacak. Deprem 04.17’de oldu. Biz saat 05.00 gibi AFAD’taydık. Uluslararası yardım istediğimiz yerde askerimiz, polisimiz zaten teyakkuz halinde. Herkes teyakkuz halinde.”

Güvenlik konusunda da işin başından itibaren bu bölgedeki güvenlik sayısını 3 katına çıkardıklarını kaydeden Bakan Söylu, “Bekçisinden polisine, jandarmasına kadar ve takviye edilen tüm güvenlik birimlerimize kadar deprem bölgesinde üç katına çıkardık. Çünkü enkazlar var. Girilmemesi gereken enkazlar var. Korunması gereken enkazlar var. Ağar hasarlı binalar için artçı depremler devam ediyor. Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalardan durması esastır. Fahiş fiyatlarla beraber milletimizin canının acıtanların peşindeyiz. Bunu da yanlarına bırakmayacağız. Olağanüstü halin OHAL bize sağladığı bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız” ifadelerinde bulundu.

Bakanlara, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyeleri, kaymakamlar, kurum müdürleri ve daire amirleri eşlik etti.