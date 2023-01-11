Türkiye’nin gün geçtikçe diğer ülkelerin örnek aldığı bir ülke haline geldiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupalılar Avrupa yönetimine, Amerikalılar Amerika yönetimine, etrafımızdaki bütün coğrafyalar kendi yönetimlerine bizi parmaklarıyla gösterip, ‘işte ülke ve millet budur’ diyecekler” dedi.

Türkiye’nin gün geçtikçe diğer ülkelerin örnek aldığı bir ülke haline geldiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupalılar Avrupa yönetimine, Amerikalılar Amerika yönetimine, etrafımızdaki bütün coğrafyalar kendi yönetimlerine bizi parmaklarıyla gösterip, ‘işte ülke ve millet budur’ diyecekler” dedi.

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden bağımlılıkla mücadele için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere yönelik eğitimler düzenlenmesini içeren ‘Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim’ projesinin tanıtım programı, Ankara’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu coğrafyasının tarihi bir medeniyete sahip olduğunu belirterek, “Bizim iki türlü görevimiz var. Birisi önleyicilik, diğeri de olaydan sonra aydınlatma. Biz önleyicilik vasfımızın çok daha kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bunun için de toplumun her kesimine değen bir çalışmayı ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Biz Anadolu coğrafyasındayız. Anadolu coğrafyasının her biri kendi adına bize büyük öğretilerini bu tarihe kadar getirmiş değerlerle dolu” dedi.

“Bütün sorunları göğüsleyen, direnen bir Türkiye tablosu var”

Türkiye’nin çevresindeki ülkelerin tersine her sorunla mücadele edebilme kapasitesi olduğunu aktaran Bakan Soylu, “Şimdi bambaşka bir nokta içerisindeyiz. Bir aile yapımız, kültürümüz, medeniyetimiz, geleneğimiz, anne baba töremiz ve Anadolu coğrafyasının bize sağladığı zenginlikler var. Bir taraftan da bunu tarumar etmek isteyenler var. Sorumluluğumuz büyüktür. Etrafımızdaki iki ülkeden Irak ve Suriye, devlet otoritesini kaybetmiştir. İran uzun zamandan beri Batı’nın ambargosu içerisinde. Bütün sorunları göğüsleyen, direnen bir Türkiye tablosu var. Bizim görevimiz iyilikleri anlatıp, kötülüklerden sakındırmak” ifadelerini kullandı.

“Meslekleştirme stratejik bir adımdır”

Meslekleştirme konusunun önemine değinen Bakan Soylu, “Milli Eğitim Bakanlığımız son dönemlerde stratejik adımlar atıyor. Meslekleştirme stratejik bir adımdır. Anadolu’da gittiğim her yerde aldığım rakamlar, heyecanla arkadaşlarımızın söyledikleri, meslekleşme konusunda genç neslimizin eğilimi bizi bambaşka bir ümidin içerisine sevk ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla birlikte özellikle yoğun iç ve dış göç almış ilçeler ve iller üzerinden ortaklaşa bir çalışmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Stratejik yol haritalarının bizi ‘Türkiye Yüzyılı’nda çok daha iyi ve sağlam bir tabanla karşı karşıya bırakacağı aşikardır”

Gerçekleştirilen stratejik hamlelerin ileride güzel sonuçlara neden olacağını aktaran Bakan Soylu, “Bazı yoğun göç almış ilçelerimizde 2 ya da 3 tane anaokulu vardı. Bugün Türkiye’nin her yerinde okul öncesi eğitim konusunda çok önemli bir adım gerçekleştirildi. Biz orada aile içi ve kadına yönelik şiddeti, trafik eğitimini, uyuşturucunun zararlarını anlatırız. Ağaç yaşken eğilir. Doğru yöntem budur. Bir diğer mesele ise yabancı dil meselesinde ortaya konulacak adımların çok sistematik ve dengeli bir program çerçevesinde atılacak olmasının teminidir. Bu tip stratejik yol haritalarının bizi ‘Türkiye Yüzyılı’nda çok daha iyi ve sağlam bir tabanla karşı karşıya bırakacağı aşikardır” değerlendirmesinde bulundu.

“Etrafımızdaki bütün coğrafyalar kendi yönetimlerine bizi parmaklarıyla gösterip, ‘işte ülke ve millet budur’ diyecekler”

‘Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla girdiklerini ifade eden Bakan Soylu, “Şimdi yapacağımız iş; etrafımızdaki coğrafyanın da ihya, inşa ve imar edilmesi, hem kendi çocuklarımızı, hem de dünya çocuklarını, dünya geleceğini kendi anlayışımızla nakşetmektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetin 100’üncü yılının akabinde başlayan öyle bir koşu yapacağız ki, Avrupalılar Avrupa yönetimine, Amerikalılar Amerika yönetimine, etrafımızdaki bütün coğrafyalar kendi yönetimlerine bizi parmaklarıyla gösterip, ‘işte ülke ve millet budur’ diyecekler” diye konuştu.

Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Program, iki bakanın açıklamalarının ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.