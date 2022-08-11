İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare Bölgesinde, PKK/KCK mensubu olan ‘Ebu Ali’ kod isimli Hasan Nijjar’ın plastik patlayıcı yüklü canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandığını bildirdi.

Şaşkın vatandaşın ATM’ye fazla yüklediği paralar yola saçıldı Şaşkın vatandaşın ATM’ye fazla yüklediği paralar yola saçıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare Bölgesinde, PKK/KCK mensubu olan ‘Ebu Ali’ kod isimli Hasan Nijjar’ın plastik patlayıcı yüklü canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK Terör Örgütü mensubu ‘Ebu Ali’ kod Hasan Najjar’ın, Azez Mare Bölgesinde 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleğiyle birlikte yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

“Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü’ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler.”