Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayseri Erciyes Dağı’na ve Türk Polis Teşkilatımıza Kayseri Polis Evimiz yakıştı mı yakıştı. Teşkilatımıza ve kahraman polislerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erciyes’te yapımına dönemin Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular döneminde başlanan Polis Evi’nin açıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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