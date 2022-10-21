Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü Diyarbakır’a yapacağı ziyaret öncesi Bakan Soylu, kentte Öğretmenevinde Korucu Dernek Başkanlarıyla görüştü. Basına kapalı düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Korucu Dernek Başkanları katıldı.

Diyarbakır’daki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Korucu Dernek Başkanları ile bir araya geldi.

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