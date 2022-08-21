Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6’sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İsa Ayabe ve 2 çocuk Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever’in cenazeleri Derik’te kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.

Bakan Soylu Mardin’in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze ve defin törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Bayburt Valilik binasını ziyaret etti

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