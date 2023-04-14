Deprem bölgesinde son durum ile 14 Mayıs seçimleri ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremin ilk gününde yapılan tespitler biraz daha çadırda oy kullanmanın olabileceği konusunda idi ama önümüzü biraz daha görebiliyoruz. Çadırda seçim yapmanın riskleri olabileceğini öngördük" dedi.

içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı düzenledi. İlgili valiler ve kurum müdürlerinden bilgi alan Bakan Soylu, son durum hakkında açıklama yaptı.

Enkaz kaldırma, taşınma ve kira yardımları, çadır ve konteyner kentler ve 14 Mayıs seçimi ile ilgili bildiler veren Soylu, "11 bölge için toplam 57 bin 29 acil yıkılacak ve aynı zamanda yıkık bina söz konusu idi. Şuana kadar 40 bin 963’ü kaldırıldı. Yüzde 72 oranına geldi. Aslında bu hacim olarak yüzde 80’lerde çünkü merkezlerde bu büyük oranda tamamlandı. Deprem bölgesinde Hatay hariç daha önce dillendirdiğimiz burada AFAD, valilerimiz koordinasyonunda yürüyen enkaz kaldırma çalışmalarımıza hem kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve belediyelerimizin hem de özel sektörün yaptıkları işler hitama eriyor. Böylece birinci periyodu Hatay hariç bayramdan önce hep birlikte tamamlamış olacağız”diye konuştu.

"1 milyon 719 bin 898 kişiye 10 bin lira ödendi"

Taşınma ve kira yardımları ile ilgili son verileri paylaşan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yürütülen tüm bu süreçte ilk önce açıklanan az, orta ve ağır hasarlı, yıkılmış hane sahiplerine on bin lira verilecekti. Toplam 1 milyon 747 bin 39 hane tespit edildi. Bunun 1 milyon 719 bin 898’ine 10 bin lira nakitleri ödemiş oldu. Taşınma yardımı ile ilgili 431 bin 138 hane sahibine şu ana kadar 15 bin liralık nakit yardımı gönderildi. Ailesinden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kardeşine kadar yapılacak ödemeler ile ilgili bir değerlendirmeler yapıldı. Toplam 50 bin 500 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 20 civarında ise kimliksiz ve onlarla ilgili adli tıp, savcılık ve kriminal nezdinde incelemelerimiz devam ediyor. 39 bin 689 vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına ödenen rakamı belirteyim. Tabi bunlar miras hukukuna uygun şekilde gerçekleştirilen ödemeler. Örneğin 5 kişilik bir aile var ve hepsi vefat etmiş yakını yok, onlarla ilgili de ödemeler bloke edilmiş durumda" diye bilgi verdi.

"Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak"

Yüksek kira fiyatları ilgili de açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Burada da konteyner de kalanlar kira ödemelerinden yararlanamayacaklar. Diğerleri kira ödemelerinden yararlanabilecekler. Bu şehirlerde büyük yıkımlar olduğu için kiralık ev bulmakta zorlanacaklar. Maalesef deprem bölgesinde bazı yerlerde hem maliye bakanlığımız, hem valiliklerimiz üzülerek belirtmek istiyorum ki kira fiyatlarının iki kat üç kat arttığına yönelik hem tespitlerimiz hem de vatandaşlarımızın şikayetleri var. Bu değerlendirme bizleri üzmektedir. Ancak devlet sadece üzülmek ile kalmaz gereğini yerine getirmek devletin temel sorumluluğudur. Bu konuda tespitleri olan vatandaşlarımızın cimer, 112 acil çağrı merkezleri, bizatihi karakollarımıza ve kaymakamlıklarımıza müracaatı bizim takibatımızı başlatır. Bu kabul edilebilir bir durum değil" şeklinde konuştu.

"66 bin adet konteyner ev bitirildi"

Çadır ve konteyner kentlerin son durumunu aktaran Soylu, "Şu anada kadar 727 bin üzerinde çadırda vatandaşımız kalmaktadır. 66 bin konteyner de bitirilmiştir. Çok yakın zamanda bu sayı 100 bine ulaşacaktır. Bir buçuk iki ay içerisinde ise 200 bine tamamlanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın da kira konusunda kiralık yer bulamazlarsa, fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyorlar ise bizim görevimiz vatandaşlarımıza burada ev sahipliği yapmaktır. Konteynerlerin su, kanalizasyon ve elektrik tesisatları ve yollarının acilen bitirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Konteyner kent getirip konulması ile olmuyor. Orada bir şehir kuruluyor. Hemen tamamlanmıyor ve bütün ihtiyaçları kuruluyor. Onun için 24 saat yoğun bir mesai sarf ediliyor. 10-12 gün gecikme oldu onun nedeni de yağmurlardan oldu. 2 milyon kişiye her akşam iftar veriliyor ve yaklaşık bir buçuk milyon ekmek üretiliyor bu bölgede. 3 milyona kadar bağışlar ve gıda kolisi dağıtıldı ve dağıtılmaya da devam ediyor. 20 bin taşınabilir tuvalet var. Konteyner kentler dışındaki tuvaletler hariç 5 bin 500 çamaşır makinası 258 kurutma makinası ihtiyaç alan alanlarda mevcut. Yaklaşık 222 çadır kentimiz var. 308 konteyner kent planladık. Ayrıca 122’de küçük bebek çadırlarımız var. 18 Nisan’da Çin’den gelen konteyner ve yanındaki tuvalet ve duşu köylerimize dağıtılmaya başlanıp yerleştirilecek. Bu bölgelerde haşere ve böceklere karşı ilaçlama yapılmaktadır. Ölçüm şudur, geçen yılın iki katından fazla. Gıda kontrolü hep birlikte takibi ile devam etmektedir. Gıda zehirlenmeleri gibi meselelerle karşılaşmış değiliz. Çadır ve konteyner kentlerde destekleme kurslarımız var. Sağlık Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor"ifadelerini kullandı.

"Çadırda seçim yapmanın riskleri olabileceğini öngördük"

14 Mayıs seçimlerinde çadırda oy kullanılmayacağına dikkat çeken Soylu, "Aziz milletimize çok teşekkür ediyorum, depremzede vatandaşlarımız ile büyük bir sabır içindeler. Buralardan tahliye edilen vatandaşlarımız var ve şu ana kadar bölgeye yüzde 20 oranında bir dönüş var. 14 Mayıs’ta bu bölgede seçim olacak. Yüksek Seçim Kurulu ve Adalet Bakanlığı ile konuştuk depremin ilk gününde yapılan tespitler biraz daha çadırda oy kullanmanın olabileceği konusunda idi ama önümüzü biraz daha görebiliyoruz. Çadırda seçim yapmanın riskleri olabileceğini öngördük. Kötü niyetlilerle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden prefabrik ve konteyner ofisler ile seçim çalışmasını okulların bahçelerinde ve diğer yapılabilecek güvenli yerlerde gerçekleştirebilecek" diye kaydetti.