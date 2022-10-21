Diyarbakır’daki temasları çerçevesinde Çınar ilçesinde vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafı ziyareti sonrası vatandaşlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır’daki temasları çerçevesinde Çınar ilçesinde vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafı ziyareti sonrası vatandaşlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çınar İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Bakan Soylu, geçen hafta Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasından dolayı ertelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinin bu Pazar günü yapılacağını söyledi.

Amerika’nın, Irak ve Suriye politikasını eleştiren Soylu, bu politikadan dolayı milyonlarca insanı evlerinden göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Soylu, Türkiye’de geçmiş yıllarda yaşanan çoğu sıkıntının şimdi kalmadığını ifade ederek, “Bu ülkede de insanlar ben dindarım diyemiyordu. Bunu hepimiz yaşadık. Çocuklarımızı 15 yaşından sonra dini eğitim ve öğretime yönlendirme kabiliyetine sahip olabiliyorduk. Bunların hepsini birlikte yaşadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede sadece otobanları, şehir hastanelerini, dünyanın en büyük barajlarını, sanayi ve ihracatı 40-50 milyar dolarlardan 250 milyar dolarlara çıkarmadı. Bunların yanında Erdoğan, büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Artık insanlar istedikleri gibi düşüncelerini anlatabiliyorlar. Bu ülkede insanlar rahat bir şekilde ben dindarım diyebiliyor. Artık kimse kılık ve kıyafetinden dolayı yargılanmıyor. Artık insanlar rahat bir şekilde ben Kürt’üm diyebiliyor. Herkesin kendini rahat ifade edebileceği bir konumdayız. Bunu yapabilmek o kadar kolay değil. Geçmiş yıllarda defalarca bu ülkenin siyasetçilerine bedel ödetildi” dedi.

“Rahmetli Adnan Menderes bu ülkede ezan-ı Muhammed-i’yi bu ülkede aslıyla beraber buluşturduğu için, bu ülkeyi kalkındırdığı için herhangi bir sıkıntı yoktu ve idam edildi" diyen Bakan Soylu, "Rahmetli Turgut Özal bu ülkede her şeyi ortaya koymaya çalıştı. Ama iftiralarıyla beraber onu da bezdirmeye çalıştılar. Rahmetli Erbakan Libya’ya gitmedi mi. Neymiş çadırda kaldı. Yahu bir çadır meselesi yüzünden Türkiye’de rejim meselesi çıkardılar. Bir başbakanı sabahtan akşama kadar sadece bu yüzden eleştirdiler. Neymiş başbakanlığa hocaları ve imamları çağırdılar. Ben de 15 gün önce buradaydım hocalarla birlikteydim. Hocalarla beraber bir törendeydim. Hem de birlikte fotoğraf da çektirdik oh. Kimse bir şey diyemedi” diye konuştu.

Bir zamanlar Türkiye’nin batısından Şırnak’a kimsenin gidemediğini hatırlatan Bakan Soylu, şimdi ise profesörlerin, doktorların gittiğini söyledi. Türkiye’nin dış ilişkilerde gelişimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Soylu, “Geçenlerde Cumhurbaşkanımız Özbekistan’daydı, Azerbaycan’daydı ve Avrupa’daydı. Dünyanın başka yerlerinde ülkenin dış ilişkisini geliştirmek için koşturuyordu. Bundan bu ülkenin her bir insanı yararlanıyor. 81 vilayetimizde bugün birer üniversite mevcut. Biz, çocukken üniversiteye hazırlanırken acaba nasıl okulumuza gideceğiz diye endişeleniyorduk. Ama bugün eski Türkiye yok. Şırnak’a Türkiye’nin batısından insan gitmezdi. Şimdi Türkiye’nin batısından Şırnak’a profesör, doktorlar gidiyor. Oralarda öğrencilere ders veriyorlar. Hakkari’de 2016-19 yılları arasında bir tek tıp fakültesini kazanan öğrencimiz yoktu. 2022 yılındayız ve bugün 26 Tıp Fakültesini kazanan öğrencimiz var. Nedeni nedir peki? Huzur var çünkü. Bizim sadece bu ülkeye ait bir sorumluluğumuz yok” ifadelerine yer verdi.

"Eğer gelişirsek Türkiye’ye mahkum olacaklarını biliyorlar"

Batı ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkan gıda krizinin çözülmesi için tıpış tıpış Türkiye’ye geldiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afganistan’da yüz binlerce insan heder oldu. Bir milyona yakın insan Suriye’de hayatını kaybetti. Rengine, diline ve etnik kökenine bakmadan batı bütün sorunlarını üzerimize yıkıyor. Sebebi, bunlar düşünmesin, çalışmasın ve önlerine bakmasın diye. Sürekli onları kendi içlerinde sabahtan akşama kadar uğraştıralım diye. Gelişmezler, kalkınmazlar diye bizi kendi içimizde uğraştırıyorlar. Eğer gelişirsek Türkiye’ye mahkum olacaklarını biliyorlar. Ne yaptılar, gıda krizi çıktı mı Ukrayna-Rusya savaşında? Kendileri halletselerdi ya. Biden konuştuğunda mangalda kül bırakmıyor. Halletselerdi ya savaşı."

"100 yıllık planlar yapıyor bunlar, hadi yapsınlar bakalım bu planlarını" değerlendirmesinde bulunan Bakan Soylu, "Ya siz daha önünüzü göremiyorsunuz. Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye bunlar gıda krizini çözmek için ömrü billah gelmezlerdi. Nasıl tıpış tıpış geldiler. Eğer biz bir fiskeyle beraber yıkılsaydık bugün bizden rica etmezlerdi ve bize talimat verirlerdi. Bugün talimat alan bir ülke değiliz” ifadelerinde bulundu.

"İngiltere’de başkan 45 gün önce seçildi ve yönetemedi"

Bir hafta önce Diyarbakır’da düzenlenen festivale halkın gitmesinin engellendiğini ve başarılı olamadığını söyleyen Soylu, “10 binlerce insanın hepsi o festivalde oldu. Birileri dedi ki, gitmeyin. Bırakın insanları huzur içerisinde yaşasınlar. Ama etrafımızdaki coğrafya huzurlu olduğu zaman biz huzurlu oluruz. İnşallah Allah, bunu Tayyip Erdoğan’a nasip edecektir. 20 yıldır Türkiye’nin kaderini değiştirebilmek için, her 10 yılda bir Türkiye’de darbe olmamasını temin edebilmek için ve demokrasinin gelişmesi için Cumhurbaşkanı elinden gelen her şeyi yapıyor. Birileri başkanlık sistemine laf ediyordu. Ne oldu şimdi İngiltere’ye bakıyorsunuz. İngiltere’de başkan 45 gün önce seçildi ve yönetemedi. Voleybol takımı oyuncusu gibi durmadan değişim yapıyorlar. Sorunların karşısında eğer dirayetli hükümetler olmazsa yerle yeksan ederler bizi. Biz, dünyanın en zorlu coğrafyasının tam da göbeğindeyiz. Etrafımızda fırtınalar esiyor. Ama biz bunları geçebilmek için çalışıyoruz” dedi.