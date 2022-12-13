İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahisten elde edilen paraları kripto borsası üzerinden yurt dışına çıkarttığı tespit edilen suç örgütüne yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Soylu, “Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur, bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahisten elde edilen paraları kripto borsası üzerinden yurt dışına çıkarttığı tespit edilen suç örgütüne yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Soylu, “Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur, bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır” dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis ve kumarla elde edilen gelirleri kripto para aracılığıyla yurt dışına kaçıran suç örgütüne yönelik bugün geniş çaplı bir operasyon yapıldığını bildirdi. Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Soylu, "Daha önce planladığımız bir operasyon söz konusuydu. Özellikle sanal bahis, sanal kumar ve kripto dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan dolaşmasına sebep teşkil etmektedir. Bu özellikle sınır aşan suçlarda hem mali suçlarda hem de organize suçlarda ciddi bir kanun dışı altyapı oluşturmaktadır. Bu elde edilen gelirler başka ülkelere transferlerde çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri, yani ekonomileri çok güçlü olan ülkeler, bu konuda sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar ve maliyetlerini orta ölçekli ülkelerin üzerlerine yıkıyorlar. Bu konuları yönlendirdikleri alanlar da Balkanlar’dan, Malta ve Kıbrıs’a kadar ciddi bir dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir" diye konuştu.

8 Şubat 2022’de Halil Falyalı cinayeti sonrası soruşturmaya Türkiye’de başladıklarını ve verilere ulaştıklarını aktaran Bakan Soylu, "Bu veriler çerçevesinde; Kıbrıs, Malta hareketliğini görebildik. MASAK ile beraber yaptığımız çalışmalar, ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonluğunda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda nisan ayından itibaren gerek teknik izlemeler, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi, ardından atılan adımlarla Ekim 2022’de bir ön operasyon gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Bu sabah yapılan operasyona ilişkin bilgiler paylaşan Soylu, "Bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ülkelerde hayata geçirildiği, kurulan yasa dışı bahis sitelerini ülkemizde kaçak maç yayını yapan ülkeler başta olmak üzere; sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM’lere atılan mesajlar ve çağrı merkezileri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldı. Oynayıcıların kendilerini tercih etmesi için yüksek miktarda bonus ve bahis oranları verilerek oynayıcı sayılarının artırıldığı, yasa dışı bahis dışında çok çeşitli ve farklı kumar oyunlarına da sitelerinde yer vererek oynayıcı sayılarını genişlettikleri görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren, Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur, bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır. İnanıyorum ki, özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek onları hem sanal bahis hem de kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır” ifadelerini kullandı.