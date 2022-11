İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’çök-kapan-tutun’ ve tahliye tatbikatlarının önemine değinerek, "Birileri egzajere edebilir, birileri viral videolar hazırlayabilir, bunlar yapılabilir ama biz 3 kişinin zihnine bunu sokalım yeter" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise 12 Kasım’da yapılan çök-kapan-tutun tatbikatının faydasının, Düzce depreminde görüldüğünü kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği merkez üssü Gölyaka’da temaslarda bulundu. Son durum hakkında Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü’den bilgi alan heyet, depremzede vatandaşlarla ile de görüşerek, geçmiş olsun temennilerini iletti.

"Milletimizin emrine amadeyiz"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye’nin elde ettiği afet tecrübeleriyle çok güzel işler yaptığını belirterek, "Yüzde 75, 80’i yenilenmiş bir yapı stoku ile karşı karşıyayız. Bu bizim için örnektir. Hem kentsel dönüşüm açısından hem yenilenme açısından bir örnektir. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu Elazığ’da da, Malatya’da da, Giresun’da da, Kastamonu Bozkurt’a da, Van’da da, her yerde gerçekleştirdik. Elbette deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamamız ve ani müdahale, anında müdahale. Milletimizin emrine amadeyiz. Biz gücümüzün yettiği kadar bu kadar yapıyoruz ama ben inanıyorum ki, bizden sonra gelecek nesiller bizden çok daha iyisini yapacaklar" dedi.

"Bu işin sorumlusuyuz"

Geçtiğimiz yıl Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığını hatırlatan Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bir sel afeti yaşadık. O sel afetinden sonra aldığımız tedbirlerle, sadece aldığımız uyarı tedbirleriyle bu sene Batı Karadeniz sel afeti yaşadık. O sel felaketinde o aldığımız tedbirlerle, uyarılarla, mesajlarla o işin içinden daha az maliyetlere çıktık. İnsan kayıpları az oldu, can ve mal kaybı da daha az oldu. İnsanlar arabalarını yükseğe çıkardılar, ticarethanelerini, değerli eşyalarını ve mallarını selde başka bir yere taşıyabilme imkanı buldular. Elbette tarımda birtakım hasarlar oldu. Ona yapabilecek çok fazla şey söz konusu değil. Her uyarının, her tatbikatın, her tedbirin ve temkinin faydası vardır. Biz afet bölgesindeyiz, bunu kabul edeceğiz. Sel ile karşılaşırız deprem ile karşılaşırız. Bir saat sonra büyük bir depremin olmayacağını hiç kimse taahhüt edemez. Allah muhafaza, kışın çığ ile karşılaşmayacağımızı kimse taahhüt edemez. Onun için biz risklerimizi belirleyeceğiz, risk planlarımızı hazırlayacağız. Milletimize, sel ile deprem ile orman yangını ile karşı karşıya kaldığında ne yapması lazım geldiğini veya hangi ilk adımları atması lazım geldiğini söylemek bizim ödevimizdir, vazifemizdir. Bunu söylemek zorundayız. Birileri egzajere edebilir, birileri viral videolar hazırlayabilir, bunlar hepsi yapılabilir ama biz 3 kişinin zihnine bunu sokalım yeter. Okullarımızda bunu yapıyoruz. 850 bin yurtta kalan gencimizle birlikte bunu gerçekleştirdik. Sadece ’çök-tutun-kapan’ değil tahliye tatbikatı gerçekleştirdik, toplanma yeri tatbikatı gerçekleştirdik. Bugün Türkiye’de 28 bin toplanma alanı var. Bu bundan 3 yıl önce 8 bin, 9 bindi. Neden bugün var? Çünkü bunun ne olduğunu bütün tatbikatlarda, yaptığımız çalışmalar ve planlamalarda görüyoruz. Bu işin sorumlusuyuz"

"Eyvah para etmez"

Toplanma alanlarının önemine değinen Bakan Soylu, "Yurtta nerede olacak, mahallelerde nerede olacak, şehirlerin neresinde olacak bütün bunları iyi planlarsak belediye başkanımız adımını ona göre atar, mahalle muhtarlarımız adımını ona göre atar, okul müdürlerimiz adımını ona göre atar. Buna kendimizi alıştırmak durumundayız. Rahmetli annemin güzel bir lafı vardır; ’Eyvah para etmez’ İstediğin kadar ’Eyvah’ de" sözlerine ekledi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mükemmel bir süreç yönetimi var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Tabii Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Süreci çok detaylı bir şekilde özetledi. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mükemmel bir süreç yönetimi var. Hamd olsun kayda değer bir hasarın olmadığı, hiçbir kaybın olmadığı bir depremi yaşadık. Rabbim beterinden korusun, tüm felaketlerden, musibetlerden memleketimizi muhafaza etsin" dedi.

"Yapısal hiçbir sorununun olmadığı tablo ile karşı karşıyayız"

Düzce’de öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Kasapoğlu, "İki hafta önce gerçekleştirdiğimiz tahliye tatbikatının faydalarını, dün gece arkadaşlarımızın tedbir gereği yurtlardan tahliye sürecinde gördük. Yurtlarımızı tahliye sürecinin hemen akabinde durum tespiti noktasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın teknik ekipleri birer birer taradılar. Hamd olsun yapısal hiçbir sorununun olmadığı tablo ile karşı karşıyayız. Bunun akabinde genç arkadaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik. Ailelileri müsterih olsunlar" ifadelerini kullandı.