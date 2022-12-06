Antalya’da düzenlenen 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz öncesi FETÖ’nun en çok yuvalandığı ve içerisini boşalttığı yer siber alanıydı. Devlet savunmasız bırakılmıştı. 15 Temmuz öncesi 59 ilde olan siber suçlarla güvenlik birimlerini 81 ile genişlettik. Artık dijital teröristlere de dijital sarı torbalar giydiriyoruz" dedi. Öte yandan, dünyayı yeni bir tehlikenin beklediği uyarısında bulunan Soylu, "Dünyada iletişimin artık uydular üzerinden yapılacak. Bu sistemde suçluyu nasıl yakalayacağız? Elon Musk ve Amerika izin verirse yakalarsınız. Uydular üzerinden yapılacak iletişim, yargının kararına rağmen takip edilemeyecek ve dinlemeyecekse ki dinlemeyecek, suç isnat edilse de adli takip yapılamayacak. Bu devletlerin işlevsiz hale gelmesinin bir adımıdır" ifadelerine yer verdi.

Antalya’da düzenlenen 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz öncesi FETÖ’nun en çok yuvalandığı ve içerisini boşalttığı yer siber alanıydı. Devlet savunmasız bırakılmıştı. 15 Temmuz öncesi 59 ilde olan siber suçlarla güvenlik birimlerini 81 ile genişlettik. Artık dijital teröristlere de dijital sarı torbalar giydiriyoruz" dedi. Öte yandan, dünyayı yeni bir tehlikenin beklediği uyarısında bulunan Soylu, "Dünyada iletişimin artık uydular üzerinden yapılacak. Bu sistemde suçluyu nasıl yakalayacağız? Elon Musk ve Amerika izin verirse yakalarsınız. Uydular üzerinden yapılacak iletişim, yargının kararına rağmen takip edilemeyecek ve dinlemeyecekse ki dinlemeyecek, suç isnat edilse de adli takip yapılamayacak. Bu devletlerin işlevsiz hale gelmesinin bir adımıdır" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Antalya’nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı başladı. 3 gün sürecek olan çalıştay çerçevesinde, çeşitli konularda çok sayıda oturum düzenlenecek.

“Canlarını çok acıttık, daha da acıtacağız”

Çalıştayın açılışını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bilgisayarı ve cep telefonu olan herkes için siber güvenlik sorunu vardır. İş öyle bir seviyeye geldi ki devletler tatbikatlar yapmak zorunda kalıyor. Küresel güç merkezleri yine kafasını kuma gömdü, herkesi kendi derdi ile baş başa bıraktı. Türkiye olarak bu konu ile ilgili olarak hızlı bir refleks gösterdik. Gururla ifade etmeliyim ki siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi oldu. Artık dijital teröristlere de dijital sarı torbalar giydiriyoruz. Bu noktaya zorlu bir yoldan geldik. 15 Temmuz öncesi FETÖ’nün en çok yuvalandığı ve içerisini boşalttığı yer siber alanıydı. Devleti savunmasız bırakmıştı. Küresel ve uluslararası güç merkezleri yine kafasını kuma gömdü. Aynen pandemide, terör saldırılarında olduğu gibi. Türkiye siber güvenlik anlamında dünyada önde gelen noktalardan birindeyiz. Bizim tahminiz FETÖ’nün dijital materyallerinin 700-750 bin civarında olabileceği yönde idi. Oysa 2 milyon 800 bin dijital materyale kadar ulaştık. O gün 500 yeni personel aldık. Canlarını çok acıttık, daha da acıtacağız. Yılgınlık göstermedik. 15 Temmuz öncesi 59 ilde olan siber suçlarla güvenlik birimlerini 81 ile genişlettik” dedi.

“Sadece 2022 yılında bin 178 planlı ve plansız operasyon yaptık”

15 Temmuz öncesi yılda 45 bin dijital materyalin incelendiğini belirten Soylu, “Bugün bu sayı 780 bine yükseldi. Bunlar tamamlanmamış olsaydı bugün FETÖ ile ilgili davalar devam ediyor olacaktı, çözemeyecektik. Buradaki 17 kat artan inceleme kapasitesi FETÖ’yü dünyanın başına bela eden Amerika’yı ve uzantılarını rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlık devam edecek. Bu kabiliyet ile çok daha güçlü adımları atabilme yetkinlikleri elde edildi. Sadece 2022 yılında bin 178 planlı ve plansız operasyon yaptık. 7 bin 588 şahıs hakkında adli işlem başlattık. Ve suçtan elde edilen 8 milyon 950 bin TL nakit para, 39 milyon 671 bin TL değerinde mal varlığına el koyduk. Jandarmamızın gücünü de dahil ettik. 2025 yılı sonuna kadar tüm illerde şube müdürlüğü kurmayı hedefliyoruz. Dünyanın yüzde 65’ine yakın bir kısmının internet kullandığını biliyoruz. Türkiye’de 2021 yılında sosyal medya kullanan sayısı 60 milyon iken, 2022 yılında 70 milyona ulaştı. Kullanıcılar 8 saat internette iken, 3 saatleri sosyal medyada zaman geçiyor. Geçen hafta Türkiye’de sadece Twitter’da 3 milyon 656 bin 941 hesap Türkçe kullanmış. İsimli hesap sayısı 2 milyon 803 bin 411, bot hesap sayısı 853 bin 530. Yüzde 76 isimli hesap, yüzde 24 bot makine hesabı var. Tam bir operasyon hesabı. Sadece isimli hesaplarda FETÖ destekli 90 bin 692, PKK hesapları 71 bin 310 hesap. Bizim tespit edebildiğimiz isimli veya isimsiz hesapların 3’te 1’i bot ve terör destekçisidir. Bu alanın masum bir alan olduğunu kimse bize söylemesin. Dikkatli olun, doğru ve yanlış bilgiden emin olmadan itibar etmeyin. Yüzde 50’nin üzerinde kurgulanmış bir sosyal medya tablosu ile karşı karşıyayız” açıklamasına yer verdi.

“2022 yılında operasyon sayısı 2021 yılında göre yüzde 129 artış göstermiştir”

Soylu, “Sanal ortamda sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Şunu söylemem gerekir, yürütülen soruşturmalarda 2022 yılında operasyon sayısı 2021 yılında göre yüzde 129 artış göstermiştir. Yakalanan kişilerin sayısı ise bir önceli yıla göre yüzde 42 oranında arttı. El konulan para miktarı 85 kat arttı” diye konuştu.

“Siber güvenlik konusu tüm dünyayı eşit seviyede tehdit etmektedir”

Dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesinin de mali suçlar olduğunu belirten Soylu, “Dünyadaki bütün suç gelirleri, dünyanın her ülkesine aktarılabilme kabiliyetine sahiptir. Ciddi bir yayılım ve dağılım gösteriyor. Biz İngiltere’yi bu konuda uyardık. Siber suçlar sadece kendi alanında etki ortaya koyan bir anlayış değildir. Tüm suç gruplarının organize edildiği bir hattı kesmektir. Yasa dışı bahis çok büyük aile facialarına yol açıyor. Önemli olan vatandaşlarımızın bu yapılar ile ilk ayağının önlenmesidir. Bu konuda hep beraber çalışalım, yayınlara destek verelim. ’Bedava peynir, fare kapanında olur’. Kolay yönden zengin oluruz gibi paylaşımlara asla itibar etmeyiz. Kısaca siber alanda takipte ve tetikteyiz. Sadece sanal bahis ve dolandırıcılık penceresinden olaylara bakmıyoruz. Bugüne kadar gezdiğim tüm ülkelerde temas ettiğim devlet adamlarında sosyal medya ile seçimlere müdahale edileceği korkusu var. Bunu açık açık dile getiriyorlar. Siber güvenlik konusu tüm dünyaya eşit seviyede tehdit etmektedir. Dünya yeni bir tehdit ile karşı karşıyadır. Sosyal medya yeni bir vesayet sistemidir” şeklinde konuştu.

“Dünyayı yeni bir tehlike bekliyor”

Dünyada iletişimin artık uydular üzerinden yapılacağını belirten Soylu, “Dünyayı yeni bir tehlike bekliyor. Bu sistemde suçluyu nasıl yakalayacağız? Elon Musk ve Amerika izin verirse yakalarsınız. Kusura bakmayın, ben hayatımın sonuna kadar bakanlık yapacak değilim, ama ben devletime güvenmek zorundayım. Devletimin bağımsız hareketine güvenmek zorundayım. Uydular üzerinden yapılacak iletişim, yargının kararına rağmen takip edilemeyecek ve dinlemeyecekse ki dinlemeyecek, suç isnat edilse de adli takip yapılamayacak. O zaman ben vatandaşımı suça ve suçluya karşı nasıl koruyacağım? İstanbul bombalamasını gerçekleştirenlerin kullandıkları yöntem ile beraber bunu sağlayabilme kabiliyetine sahip değil. Bütün dünyada uyduya çıktığı andan itibaren tüm suç örgütlerinin önü açılacaktır. Bu, devletlerin işlevsiz hale gelmesinin bir adımıdır. Bu kadar net söylüyorum. Ben adli takipten bahsediyorum, hiçbir soruşturmayı sonuca erdiremeyiz. Evet, belki iletişim ücretleri düşecek, suç ve suçlu için yepyeni bir pencere açılacak. Kendileri takip ederek kendileri karar alacak” ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Terör ve uyuşturucuda olduğu gibi tüm suçlara karşı aynı samimiyet ile mücadele ediyoruz. Biz bu mücadele ile birilerini üzdük ve planlarını bozduk. Bundan da gurur duyuyoruz. Siber Suçları Çalıştayı’nda ciddi hedeflerimiz söz konusudur. Kamu-özel sektör arasındaki iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden alanında uzman isimlerden faydalanmak istiyoruz.”