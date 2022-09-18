İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütü PKK’dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan şahsın ailesinin 2019 yılından beri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eyleminde bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütü PKK’dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan şahsın ailesinin 2019 yılından beri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eyleminde bulunduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ederken, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu örgüt mensubunun ailesinin 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde bulunduğu aktarıldı. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, Diyarbakır’da 38. buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 87’ye yükseldi.

Bakan Soylu: “Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Evlat Nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat Nöbetinde 38. Buluşma. İnşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek” ifadelerine yer verdi.