İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde konteyner kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çin’den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner, Kahramanmaraş’ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” ifadelerini kullandı.