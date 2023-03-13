İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen Adıyaman’da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin büyük hasara neden olduğu Adıyaman’ı ziyaret etti. Valiliğe geçen Bakan Soylu, bahçede bekleyen vatandaşlarla uzun süre görüştü. Daha sonra salona geçen Bakan Soylu, Türkiye’nin değişik illerinden Adıyaman’a görevlendirilen koordinatör vali, kaymakam, belediye başkanları, güvenlik güçleri ve kurum müdürleriyle bir toplantı yaptı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.