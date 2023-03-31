İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş’ta 32 dükkanın yer alacağı “Samsun Çarşısı” kurduklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’nde, 32 dükkanın yer alacağı Samsun Çarşısı yapıyoruz. Samsun Valimiz Zülkif Dağlı’ya ve hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, kurulumu devam eden Samsun Çarşısı’nı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerle birlikte inceledi.