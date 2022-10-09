İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da Eren Abluka operasyonlarında 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da Eren Abluka operasyonlarında 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, devam eden Eren Abluka operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 (Diyarbakır-Lice-Bayırlı-Koçmarin) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu’nda 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar, 415 bin skunk, 10 bin kök kenevir ele geçirildi. 4 sığınak kullanılamaz hale getiril” ifadelerine yer verdi.