Organize suç çetelerine yönelik ‘Silindir’ kod adlı operasyonun başlatıldığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde belirlenen 502 şüpheliden 400’ünün yakalandığını açıkladı.

Organize suç çetelerine yönelik ‘Silindir’ kod adlı operasyonun başlatıldığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde belirlenen 502 şüpheliden 400’ünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 50 ilde 502 şüpheliye yönelik ‘Silindir’ operasyona gerçekleştirildiğini duyurdu. Şu ana kadar toplam 400 kişinin gözaltına alındığı belirten Bakan Soylu, operasyonların devam edeceğini belirterek açıklamalarda bulundu.

“Toplam 502 hedefe yönelik ‘Silindir’ kod adlı eş zamanlı ve planlı operasyona başlanmıştır”

Operasyonla ilgili detayları paylaşan Bakan Soylu, “Organize suç örgütlerine yönelik bedeli ne olursa olsun acımazsız olacağız ve milletimize musallat etmeyeceğiz. Milletimize musallat olduklarında da acımasız bir şekilde gereğini yerine getireceğiz. Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda ve 50 ildeki cumhuriyet başsavcılıklarımızda planlı ve projeli gerçekleştirilen bu operasyonda, 18 organize suç örgütü şüphelisi 347 şahıs ile, bu organize suç örgütlerine silah temin eden 55 suç grubu şüphelisi 155 şahıs olmak üzere toplam 502 hedefe yönelik ‘Silindir’ kod adlı eş zamanlı ve planlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Birçok suça karıştıkları belirlendi

Bakan Soylu, yakalanan şebeke üyelerinin işlediği suçlardan bir kaçını açıklayarak şu bilgileri verdi:

“Tefecilik faaliyetleri ile borçlandırdıkları ve silah zoru ile senet imzalattırdıkları kişilerin ikametlerine silahlı baskın düzenledikleri ve mağdur şahısları ailelerinin yanında darp ettikleri anları kayıt altına alarak bu görüntüleri zorla para tahsilat etmek maksatlı diğer mağdurlara izlettikleri ve ölümle tehdit ettikleri bu kişileri intihara sürükledikleri, Uyuşturucu madde ticareti faaliyetleri esnasında Metamfetamin isimli uyuşturucu maddesinin kaybolmasından sorumlu tuttukları bir kadın şahsı zorla kaçırarak örgüt liderine ait çiftlik evinde darp ve tecavüz ettikleri,

Rüşvet yolu ile kontrollerine aldıkları Kamu Kurumu yöneticileri aracılığı ile örgüt üyelerini bu kurumların ihale işlemlerinin yürütüldüğü kısımlara yerleştirdikleri ve bu kişiler sayesinde paravan şirketler ile girdikleri kamu ihalelerini kazandıkları ve esnafın veya vatandaşların bağışladıkları malzemeleri ihale usulü satışa çıkararak haksız kazanç elde ettikleri,

Haraç vermeyi reddeden eğlence mekanlarında hesap ödemeyerek kasıtlı olarak taşkınlık ve silahlı kavga çıkarttıkları, bu yöntemle müşteri kaybeden işletme sahiplerini iflasa sürükledikleri ve akabinde bu işyerlerinin işletmeciliğini veya sözde güvenliğini zorla alarak kendilerine yasadışı gelir elde ettikleri,

İş insanları arasındaki ticari faaliyetlerdeki anlaşmazlıklardan haberdar olmaları üzerine örgüt üyelerince bu kişilere silahlı eylemler düzenlendikleri, akabinde kendilerine yönelik bu saldırıların ticari faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiği algısına kapılan ve can korkusu yaşayan iş insanlarının bu durumundan faydalanarak sözde koruma hizmeti adı altında para aldıkları,

Otel işletmelerine sözde koruma sağlama maksadı ile zorla yerleşikleri, bu hizmet karşılığında işletme sahiplerine silah zoru ile yüksek meblağlarda senet imzalattırdıkları ve devam eden süreçte bu senetler karşılığı kendilerini tehdit yolu ile ortak ettikleri otel işletmelerinde uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptırarak yasadışı gelir elde ettikleri belirlendi.”

“Gayretimiz her yıl artarak devam etti”

Her geçen yıl daha başarılı adımlar attıklarını kaydeden Bakan Soylu, “15 Temmuz 2016’dan sonra organize suç ve örgütleri konusunda daha fazla bir etkinlik elde ederek bir mücadele zemini oluşturduk. 2016’da organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı 32’ydi. Toplam şüpheli sayısı 606, toplam tutuklanan sayısı ise 207’ydi. 2017’de bu operasyonların sayısı 99’a, şüpheli sayısı bin 426’ya, tutuklu sayısı ise 477’ye çıktı. Gayretimiz her yıl artarak devam etti. 2021 yılında 185 operasyona, 2 bin 645 gözaltı, 749’da tutuklu oldu. 2022 yılında ise henüz bir ayımızın olmasına rağmen 2 bin 703 gözaltı, 211 operasyon ve 842 tutuklu var” şeklinde konuştu.