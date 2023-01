Batman’da düzenlenen ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 101 şüpheli gözaltına alındı. Kente gelip operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçmiş yıllarda hesapladığımızda 289 milyar liralık bir terörün finansmanının önüne geçilmesini sağlamış olduk" dedi.

Batman’da düzenlenen ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 101 şüpheli gözaltına alındı. Kente gelip operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçmiş yıllarda hesapladığımızda 289 milyar liralık bir terörün finansmanının önüne geçilmesini sağlamış olduk" dedi.

Batman’da bin 105 personelin katılımı ile 107 şüpheliye yönelik ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 107 adrese baskın yapıldı, 101 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ekrem Canalp ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile Batman’dan operasyonu yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, detayları paylaştı.

Bakan Soylu, "Batman’da 32’ncisini düzenlediğimiz Kökünü Kurutma Operasyonu’nu gerçekleştirmiş olduk. Hem Batman Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, Batman Emniyet Müdürümüz, Batman Jandarma Komutanımız ve Narkotik Başkanımız ile birlikte bin 105 kahraman arkadaşımız sabahın erkeninde 107 ayrı adres ve 107 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda 1 helikopter, 5 hava aracı, 15 narkotik köpeği ile birlikte 101 şüpheli uyuşturucu satanları, dağıtanları, ticaretiyle, iştigal edenleri yakalamış oldular. Büyük kahraman arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz büyük bir inançla azimle ve milletimizi bu illete bulaştırmak isteyenleri kökünü kurutana kadar devam edecektir" dedi.

"Uyuşturucuya bağlı direkt ölümler Türkiye’de her gecen gün azalmaktadır"

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2022’de, 313 bin gözaltı işleminin yapıldığını aktaran Soylu, "29 bin tutuklu gerçekleşti. Toplam 122 bin civarında metruk bina tespit ettik ve 2022 yılı dahil olmak üzere şu ana kadar 108 bin, kimini yıktık geri kalanını da rehabilite ettik. Metruk binalar vatandaşlarımızın da bildiği gibi hem uyuşturucu ve asayiş olaylarında toplumun huzuru ve güvenini bozmaktadır. Yine bunun yanı sıra uyuşturucudaki ölümlerimiz uyuşturucuya bağlı direkt ölümler Türkiye’de her geçen gün azalmaktadır. 941’den 270’e düşmüştür bu sayı gecen yılı da 146 gidiyor adli tıp rakamları verdikçe kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dünyada Almanya’da milyonda 29, Amerika’da milyonda 314 biz de ise ölümler milyonda 5 seviyesindedir. Ama onların kat ve kat altı olmamız bizim için kifayetli, yeterli değildir. Bizdeki bu rakamın sıfır olması için büyük çaba sarf edeceğiz; çünkü biz, geleneklerine, göreneklerine, inancına, dinine, atasına, örfüne, komşuluğuna sahip bir milletiz ve biz bu uyuşturucu illetini ülkemizden söküp atacağız. Bunun için de büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

"Yine uyuşturucu ile mücadelemizde 62 vilayetimizde kanalizasyonlarından aldığımız atık sularla uyuşturucunun kullanım biçimini hem de kullanım miktarını 3 ayda bir takip ediyoruz" diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bunun yanı sıra NARKO alan projemiz var. NARKO alan projemizle 20 büyük vilayete alan kapatarak uyuşturucunun kullanıldığı değerlendirildiği özelikle bir takım yerlerde mahallelerde bu alanları kapatarak bu alanlardaki operasyonlarımızı devam ettiriyoruz. Markolog projemiz var orada da şu ana kadar 150 bine aşkın uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu kullanıcısının bilgilerine; ne zaman başladı, ilk ne zaman nerde kullandı, kim başlattı ailesinin durumu dahil olmak üzere hangi uyuşturucu illetiyle başladığı bütün bunlara göre yaptığımız araştırmalar bize yol haritamızı ortaya koymaktadır. Bütün elde ettiğimiz verileri her yerde kullanıyoruz değerlendiriyor ve politika oluşturuyoruz. Yine en önemli meselelerden bir tanesi vatandaşımız rahat olsun. Her vilayetimizi 42 kriterle ölçüyoruz uyuşturucu riskini. Aynı zamanda her ilçemize 32 kriterle ölçüyoruz uyuşturucu riskini. Bunu valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz, hemen hemen herkesle bu olayla ilgili herkesle de paylaşıyoruz. Buna göre de tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz."

"289 milyar liralık terörün finansmanının önüne geçilmesini sağlamış olduk"

2022’de 16 ton 100 kilo metamfetamin ele geçirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, "2023 yılında bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Yine yaklaşık 2018’den itibaren merceğimizde olan metamfetamin 2022 yılında 16 ton 100 kilo yakalandı. Yine en önemli, PKK’nın uyuşturucu kalemlerinden birisi olan kök kenevirinde de yaklaşık 101 milyon kök kenevir, 9 milyon da skank bitkisi olmak üzere 110 milyon yakalandı. Bu toplam geçmiş yıllarda hesapladığımızda 289 milyar liralık bir terörün finansmanının önüne geçilmesini sağlamış olduk. Bu vesile ile özellikle bu operasyonları gerçekleştiren kahraman arkadaşlarımızı bütün milletimiz adına tekrar tebrik etmek istiyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sabah 05.30’da onları uğurlarken de aynısını söyledim. Evden ailelerinin duasını alan bu kahraman arkadaşlarımızın Cenabı Allah ferasetini açık etsin. Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi olmasına rağmen güvenlik güçlerimizin ortaya koymuş olduğu gerçekten büyük bir gayret ve fedakarlıkla ülkemiz huzur ve güven içerisinde inşallah 2023 yılını da hem ülkesini büyütmeye, zenginleştirmeye, hem huzurunu etrafındaki coğrafyaya yaymaya devam edecektir. Bu vesileyle de 2023 yılını tekrar milletimize hayırlı bir sene olmasını, bütün insanlığa hayırlı bir sene olmasını diliyor, başta Batman Valiliğimiz, Batman Emniyet Müdürlüğümüz ve yine bu koordinasyonu sağlayan Batman Başsavcılığı olmak üzere her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."