İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “20 yılıdır dünyayı avuç içi gibi bilen devrimci bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan’la Batı’yı ilk kez böyle yakaladık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “20 yılıdır dünyayı avuç içi gibi bilen devrimci bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan’la Batı’yı ilk kez böyle yakaladık” dedi.

AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle Siirt’te gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen eğitimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye Yüzyılı” konulu konuşma gerçekleştirdi. Bakan Soylu, 20 yılıdır dünyayı avuç içi gibi bilen devrimci bir liderle Recep Tayyip Erdoğan’la Batıyı ilk kez böyle yakaladıklarını söyledi. Bakan Soylu, “Demokrasinin beşiği İngiltere’dir. Atama başbakanları bile 3 ay dayanıyor. Yıllardır kandırmışlar bizi. Yıllardır bütün ülkeleri kandırmışlar. Yıllardır ortaya koydukları, müşürler, ölçümler tamamen sanal tamamen kandırmaya dayalı, tamamen ülkeleri sömürmeye dayalı bir anlayış ortaya koymaktadır. Adam seçiliyor partisi içerisinde hemen indiriliyor. Yeni adam, yeni kadın seçiliyor o gidiyor. Şunu söylemek istiyorum, 1990’lı yıllarda dünyaya bir zehir attılar küreselleşme adı altında bir zehir attılar ve dediler ki; artık bütün insanların değerlerine ineceğiz. Dünyada açlıkla, susuzlukla, yoksullukla her birisiyle beraber uğraşacağız. Sınırlar ortadan kalkacak, barış dünyada en çok kullanılacak kelimelerden birisi haline gelecek, hiç kimse endişe etmesin. Çok fazla sürmedi bu yalan. Afganistan’da, Suriye’de, Irak’ta daha sonra tahrik edip savaşa soktukları Ukrayna ve Rusya ile beraber bu yalanlar fazla sürmedi." diye konuştu. Bakan Soylu, "Dünyada hepimizin yaşadığı bir pandemi krizi oldu. O büyük ülkeler havalimanlarında maske kavgası yaptılar. Aşı yaptılar fukara ülkelere bir tane göndermediler. Ölsün dediler. Tayyip Erdoğan’a da kızıyorlar. Kimler kızıyordu biliyor musunuz? Şehir Hastanesi yapıldığı zaman bizzat partisinin içinde olan şuanda başka partide olanlar bunlar yatırım değildir, Avrupa’da Amerika’da insanlar hastane koridorlarında ölürken Tayyip Erdoğan’nın yaptığı Şehir Hastanelerde 5 yıldızlı hizmet verildi” şeklinde konuştu.

"Avrupa’yı ilk kez böyle yakaladık"

Bakan Soylu, “Avrupa bu kış donuyorsunuz aklınız başınıza mı, geldi. Avrupa’nın bir yöneticisi var, GONE geçen günlerde bir ifade ortaya koydu. Dedi ki; biz iflas ettik. Sebebi şudur; bir enerjimizi Rusya’ya bağladık, üretimimizi Çin’e güvenliğimizi Amerika’ya. Biz onlar gibi yapmadık Batı’yı ilk kez böyle yakaladık. Batı’yı ilk kez yönsüz, vizyonsuz Batı’yı ilk kez böyle yakaladık ne yapacağını bilemeyen halde batıyı ilke kez böyle yakaladık 20 yılıdır dünyayı avuç içi gibi bilen devrimci bir liderle Recep Tayyip Erdoğan’la batıyı ilk kez böyle yakaladık” diye konuştu.

Milli Eğitim konferans salonunda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı” eğitim programına AK Partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.