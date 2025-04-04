Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, sürdürülebilir cari açık hedefi doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Geçen yılın mart ayına göre verileri değerlendiren Bakan Şimşek, "Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti. Gün eksiğine rağmen mart ayında ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu. Küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen tarife artışları piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu.

Zayıf küresel büyümenin ihracat üzerinde risk oluşturduğuna değinen Şimşek, "Ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurtiçi finansal şartların ithalatı zayıflatması beklenmektedir. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.